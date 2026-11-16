OPREZ UOČI IZLASKA GTA VI: Prevaranti koriste euforiju da kradu podatke sa kartica i kriptonovčanike

VELIKA očekivanja povodom izlaska video-igre GTA VI koriste i prevaranti koji pokušavaju da ukradu novac, podatke o platnim karticama i pristupne podatke korisnika, upozoravaju stručnjaci za sajber-bezbednost.

Foto: Kheng Ho Toh/Panthermedia/Profimedia

Video-igra kompanije Rokstar gejms će biti zvanično objavljena u četvrtak, ali veliko interesovanje korisnika aktiviralo je i prevarante koji postavljaju lažne internet prodavnice, nude navodne ekskluzivne verzije igre i obećavaju pristup pre zvaničnog datuma izlaska, prenosi BFM biznis.

Kompanija za sajber-bezbednost Kasperski objavila je u oktobru izveštaj prema kojem je za samo 24 sata registrovano 200 sumnjivih internet domena povezanih sa ovom video-igrom, od kojih je oko 10 odsto označeno kao posebno rizično. Među njima su i lažne verzije onlajn prodavnica konzola Plejstejšn i Iksboks, koje od korisnika traže podatke za prijavu i informacije o platnim karticama, čime je omogućena krađa novca i naloga.

Posebno su opasne ponude za navodni raniji pristup video-igri GTA VI pre zvaničnog objavljivanja, napominju eksperti. Na pojedinim sajtovima korisnicima se nudi preuzimanje datoteke pod nazivom "GTAVI.exe", koja zapravo sadrži zlonamerni softver za krađu podataka.

Takvi programi mogu da prikupljaju sve što korisnik unosi preko tastature, kao i podatke sačuvane na računaru, uključujući pristupne podatke za kriptonovčanike. Varalice nude i besplatne aktivacione kodove za igru, ali od korisnika zahtevaju plaćanje u kriptovalutama za navodne troškove obrade.

Pojavile su se i ponude za ukradene kopije video-igre, kao i za mobilnu verziju GTA VI, iako izdavač nije najavio izdanje za uređaje sa operativnim sistemima Android i IOS. Problemi su zabeleženi čak i kod kupovine preko zvaničnih prodajnih kanala. Pojedini kupci fizičkih izdanja otkrili su da su aktivacioni kodovi za GTA u njihovim pakovanjima već iskorišćeni.

Razlog je, prema navodima, to što su kodovi odštampani na omotu kutije, umesto na zasebnom papiru, pa ih je moguće kopirati bez otvaranja pakovanja. Istraživačka kompanija Njuzu procenila je ranije da bi GTA VI mogla da ostvari između 3,3 i 5,2 milijarde dolara prodaje do kraja prve nedelje nakon izlaska.

Prema zasebnoj proceni kompanije Senzor tauer, koju je u avgustu preneo Gejmspot, pretprodaja bi mogla da dostigne oko 25 miliona primeraka, što bi odgovaralo prihodu od približno dve milijarde dolara.

(Tanjug)