REM pokrenuo ispitni postupak protiv RTS-a i Hepi TV, mera upozorenja za TV Kurir
SAVET regulatornog tela za elektronske medije (REM) doneo je na današnjoj sednici odluku da se pokrene ispitni postupak protiv RTS-a zbog predizbornog spota te liste emitovanog u jutarnjem programu 20. oktobra, u kojem se, po navodima prijave, izgovara sintagma "bacaš kao devojčica".
Članovi Saveta REM-a doneli su i odluku da se pokrene ispitni postupak protiv nacionalne Hepi TV, zbog prekoračenja vremena oglašavanja u jednom satu.
Takođe je doneta odluka da se pružaocu medijske usluge TV Kurir izrekne mera upozorenja zbog načina izveštavanja u emisijama "Vesti" i programu "Puls Srbije".
(Tanjug)
Preporučujemo
ANS: Ko je sledeći za odstrel? Zabrane, spiskovi nepodobnih i progon novinara!
16. 11. 2026. u 11:53
KURTIJEV ENERGETSKI UDAR: Zabranjena trgovina strujom sa firmama iz centralne Srbije
16. 11. 2026. u 11:12
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
OTKRIVENO SVE O UGOVORU SA MITROVIĆEM: "Željko mi je isplatio 48.000€ - u nekoliko rata! Prvobitno je bilo 60.000, života mi moga"
"U ŠEST, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebalo je da dobijem 60, ali..."
15. 11. 2026. u 17:31 >> 19:04
Komentari (0)