Politika

REM pokrenuo ispitni postupak protiv RTS-a i Hepi TV, mera upozorenja za TV Kurir

А.Ђ.

16. 11. 2026. u 15:35

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SAVET regulatornog tela za elektronske medije (REM) doneo je na današnjoj sednici odluku da se pokrene ispitni postupak protiv RTS-a zbog predizbornog spota te liste emitovanog u jutarnjem programu 20. oktobra, u kojem se, po navodima prijave, izgovara sintagma "bacaš kao devojčica".

РЕМ покренуо испитни поступак против РТС-а и Хепи ТВ, мера упозорења за ТВ Курир

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ/ nr

Članovi Saveta REM-a doneli su i odluku da se pokrene ispitni postupak protiv nacionalne Hepi TV, zbog prekoračenja vremena oglašavanja u jednom satu.

Takođe je doneta odluka da se pružaocu medijske usluge TV Kurir izrekne mera upozorenja zbog načina izveštavanja u emisijama "Vesti" i programu "Puls Srbije".

(Tanjug)

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