Legendarni Brazilac "terao" Anćelotija sa klupe nacionalnog tima, Italijan mu žestoko odgovorio!

Nakon poraza Brazila od Japana (3:2) u prijateljskoj utakmici izazvao je buru nezadovoljstva u tamošnjoj fudbalskoj javnosti, a na udaru kritika našao se selektor Karlo Anćeloti. Među najglasnijima bio je legendarni Romario, koji smatra da je saradnja italijanskog stručnjaka i reprezentacije Brazila došla do kraja.

FOTO: Tanjug/AP/Petr David Josek

Tokom konferencije za novinare uoči prijateljske utakmice u Singapuru protiv domaćina, Anćeloti je priznao neke nedostatke kada je upitan o svom učinku od preuzimanja funkcije u junu 2025. godine, koji trenutno iznosi 12 pobeda, 4 remija i 5 poraza.

- To je novi projekat; zaista mi se sviđa ono što radimo, ali po mom mišljenju, to nije dovoljno. Moram da uložim više truda da bi nacionalni tim ponovo bio konkurentan. Prošlo je mnogo vremena otkako smo bili zaista konkurentni“, rekao je 67-godišnji Italijan.

Na reči Romarija koji mu je poručio da je vreme da pakuje kofere, Anćeloti je rekao:

- To je sloboda izražavanja – u demokratskoj zemlji svako ima pravo na svoje mišljenje. Romario je izrazio svoje, i to je pravo koje svako ima, bilo da govori laži, istine ili gluposti. Činjenica je da Romario mnogo priča i ima puno pravo na to - rekao je Anćeloti.