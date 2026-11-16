Legendarni Brazilac "terao" Anćelotija sa klupe nacionalnog tima, Italijan mu žestoko odgovorio!
Nakon poraza Brazila od Japana (3:2) u prijateljskoj utakmici izazvao je buru nezadovoljstva u tamošnjoj fudbalskoj javnosti, a na udaru kritika našao se selektor Karlo Anćeloti. Među najglasnijima bio je legendarni Romario, koji smatra da je saradnja italijanskog stručnjaka i reprezentacije Brazila došla do kraja.
Tokom konferencije za novinare uoči prijateljske utakmice u Singapuru protiv domaćina, Anćeloti je priznao neke nedostatke kada je upitan o svom učinku od preuzimanja funkcije u junu 2025. godine, koji trenutno iznosi 12 pobeda, 4 remija i 5 poraza.
- To je novi projekat; zaista mi se sviđa ono što radimo, ali po mom mišljenju, to nije dovoljno. Moram da uložim više truda da bi nacionalni tim ponovo bio konkurentan. Prošlo je mnogo vremena otkako smo bili zaista konkurentni“, rekao je 67-godišnji Italijan.
Na reči Romarija koji mu je poručio da je vreme da pakuje kofere, Anćeloti je rekao:
- To je sloboda izražavanja – u demokratskoj zemlji svako ima pravo na svoje mišljenje. Romario je izrazio svoje, i to je pravo koje svako ima, bilo da govori laži, istine ili gluposti. Činjenica je da Romario mnogo priča i ima puno pravo na to - rekao je Anćeloti.
Preporučujemo
DVA ZLATA ZA SRBIJU: Aldin Ćatović i Nikola Mijailović šampioni Balkana u krosu
16. 11. 2026. u 12:34
Otkriveno! Evo kada će FSS dobiti novog predsednika
16. 11. 2026. u 12:16
Evo gde možete da gledate TV prenos utakmice Grčka - Srbija
16. 11. 2026. u 12:15
Big Rom objavio kraj!
16. 11. 2026. u 11:40
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Velika bitka u Volosu: Grčka se bori za četvrtfinale, Srbija za spas u Ligi nacija
Reprezentacije Grčke i Srbije odmeriće snage u ponedeljak na stadionu "Pantesaliko", u poslednjem kolu grupne faze Lige nacija. Domaćoj selekciji pobeda i povoljan rasplet na drugom meču mogu doneti plasman u četvrtfinale, dok će Srbija pokušati da izbori opstanak u A diviziji kroz dodatni baraž.
16. 11. 2026. u 09:24
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
OTKRIVENO SVE O UGOVORU SA MITROVIĆEM: "Željko mi je isplatio 48.000€ - u nekoliko rata! Prvobitno je bilo 60.000, života mi moga"
"U ŠEST, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebalo je da dobijem 60, ali..."
15. 11. 2026. u 17:31 >> 19:04
Komentari (0)