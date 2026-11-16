AMERIČKI MEDIJI O CENZURI U SRBIJI NAKON POBEDE STUDENTSKE LISTE

CENZURA medija u Srbiji tema je teksta američkog portala "Breitbart", koji piše o merama Regulatornog tela za elektronske medije (REM) protiv pojedinih emisija Informer TV-a. Osnivač i glavni i odgovorni urednik "Informera" Dragan J. Vučićević uputio je međunarodni apel, pozivajući predsednika SAD Donalda Trampa i zapadne lidere da reaguju.

Foto: Tanjug/video

Vučićević je o tome govorio u emisiji "Kolegijum", koja je bila predmet mera REM-a zbog sadržaja emitovanog tokom izborne kampanje. Obraćajući se, kako je rekao, „celom demokratskom svetu“, opisao je odluke regulatora kao "neviđeni revolucionarni teror".

- Verovatno se pitate zašto nosim majicu sa likom američkog predsednika Donalda Trampa - rekao je Vučićević i dodao:

- Zato što je predsednik Amerike danas najveći i najkonkretniji zaštitnik slobode govora i slobode medija u svetu.

Foto: Tanjug/Oliver Bunić

Pozvao je zapadne lidere da, kako je naveo, ne dozvole gašenje Informer TV-a, koji je opisao kao "jedinu opozicionu" i "jedinu slobodnu informativnu televiziju u Srbiji".

Breitbart navodi da je Informer TV poznat po podršci Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci (SNS). Na parlamentarnim izborima prošlog meseca lista okupljena oko Vučića osvojila je manje glasova od "Studentske liste", koju su podržali mlađi birači. Na toj listi bili su kandidati za svih 250 mesta u parlamentu, ali nijedan od njih nije bio student.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Cenzura medija i mere REM-a protiv emisija Informera

REM je emisijama "Prve Info" i "Kolegijum" izrekao zabrane emitovanja u trajanju od sedam, odnosno ukupno 25 dana. Mere su usledile nakon prijava organizacije CRTA, koja je ukazala na moguće kršenje pravila o političkoj nepristrasnosti.

Foto: Tanjug/Oliver Bunić

Zabrana za "Kolegijum" sastoji se od dve odvojene mere, u trajanju od 10 i 15 dana. Prema prijavi CRTA, u emisiji je "Studentska lista" predstavljena kao nasilna i fašistička, uz montirane snimke Adolfa Hitlera i rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Đokića. Istovremeno je lista Aleksandra Vučića predstavljena kao simbol mira i stabilnosti.

"Prve Info" su početkom novembra dobile sedmodnevnu zabranu emitovanja zbog iznošenja političkog stava tokom parlamentarnih izbora. Dokumentarni film "Državnik – Vreme uspona" dobio je petodnevnu zabranu oglašavanja, jer su regulatori ocenili da je reč o propagandi. Upozorenje je izrečeno i emisiji "Specijal", koja je izveštavala sa predizbornog skupa Vučićeve liste, a nije bila označena kao izborni program.

Foto: Tanjug/Oliver Bunić

Prema pisanju Breitbart-a, ove odluke deo su šireg nastojanja da se sankcionišu programi koji se smatraju provučićevskim, kao i napora da se Informer TV-u oduzme dozvola za emitovanje.

Vučićević tvrdi da je reč o progonu medija

Komentarišući odluke REM-a, Vučićević je tvrdio da Aleksandar Vučić tokom četrnaest godina vlasti nije gasio televizije niti tužio medije, uprkos, kako je rekao, "najgorim gadostima i najstrašnijim lažima" koje su objavljivali.

- Oni su na vlasti pet dana. Zapravo, još nisu ni na vlasti, nisu formirali državne organe niti parlamentarnu većinu, a već progone medije i žele da ih zabrane - rekao je Vučićević.

Foto: Tanjug/Oliver Bunić

Govoreći o Trampu, dodao je da je Informer "uvek pozitivno gledao na Trampa" i da su ga zbog te podrške napadali "mediji duboke države". Naveo je i da je Informer bio jedina televizija koja je imala dvadesetočasovni specijalni program uživo nakon pokušaja atentata na američkog predsednika.

- Zato verujemo predsedniku Trampu i republikanskoj administraciji, koja je trenutno najveći zaštitnik slobode štampe i medija u svetu - rekao je Vučićević.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević