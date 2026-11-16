POLICIJA U KABINETU BENJAMINA NETANJAHUA: Bibi otkrio da su Arapi plaćani da glasaju, umesto da se ispituje kupovina, ispituje se on

POLICIJSKI zvaničnici istražuju da li su informacije koje su dovele do istrage o navodnoj kupovini glasova u arapskoj zajednici namerno plasirali zvaničnici iz kabineta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, kako bi se proizvela hapšenja koja bi ojačala njegove tvrdnje, iznete na dan izbora i nakon njih, da su arapske stranke pokrale izbore, objavljeno je u nedelju.

Foto: Tanjug (Yonatan Sindel/Pool Photo via AP)

Likud je navodnu izbornu prevaru koristio kao argument u neuspešnom pokušaju da spreči potvrđivanje izbornih rezultata.

Istraživačka emisija „Uvda“ televizije Kanal 12 objavila je da je prvobitnu prijavu protiv aktivista stranke Raam, koja je dovela do hapšenja trojice beduinskih muškaraca na jugu Izraela u zoru na dan izbora, 27. oktobra, policiji dan ranije dostavio Ido Norden, šef kabineta Netanjahua, prenosi Tajms of Izrael.

Uoči izbora, Norden je navodno obavestio kabinet načelnika izraelske policije Danijela Levija o navodnom pokušaju aktivista konzervativno-islamističke stranke Raam da plaćaju arapskim biračima kako bi povećali izlaznost na biralištima.

Norden je policiju uputio na izvor za koji je tvrdio da može da pruži dodatne obaveštajne podatke u prilog njegovoj prijavi, navodi „Uvda“. Emisija tvrdi da je taj izvor, sa kojim je policija zaista stupila u kontakt pre hapšenja, do nedavno bio zaposlen u kabinetu premijera.

Nekoliko sati nakon što je Norden navodno obavestio policiju, a nekoliko sati pre otvaranja biračkih mesta, 14 policajaca upalo je u domove trojice muškaraca na jugu Izraela i pretreslo ih bez sudskog naloga. Prema izveštaju, policija se pritom oslanjala isključivo na informacije koje je dobila od Netanjahuovog šefa kabineta i bivšeg zaposlenog u njegovom kabinetu.

Identitet bivšeg zaposlenog nije objavljen.

Čudno je da policija umesto da istražuje da li su glasovi doista kupovani, jer takvih tvrdnja je mnogo, ona istražuje da li je neko takvu laž plasirao. Apsurd.