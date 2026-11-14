VREMENSKE OSCILACIJE SE NASTAVLJAJU: Posle snega i minusa stiže čak 20 stepeni, a onda sledi novi preokret
ZIMA nam je nakratko došla i pokazala zube, ali već početkom naredne sedmice stiže osetno otopljenje, uz kišu, pljuskove i pojačan vetar, najavljuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).
Vremenski rolerkoster u Srbiji se nastavlja. Posle skoro letnjih 27 stepeni usred novembra, usledilo je naglo zahlađenje koje je donelo sneg, mraz i temperature ispod nule. Međutim, zimski uslovi se neće dugo zadržati, jer već početkom naredne sedmice stiže novi preokret, uz otopljenje i temperature koje će u pojedinim krajevima ponovo dostići oko 20 stepeni.
Nagla promena vremena već je donela sneg zapadnim, jugozapadnim i planinskim krajevima Srbije. Na Zlatiboru je formiran snežni pokrivač visok 10 centimetara, dok su se zabeleli i drugi planinski predeli.
Iako je subota donela pravi zimski ugođaj, prognoze najavljuju potpuno drugačiju sliku u narednim danima. Umesto snega i minusa, očekuju nas topliji vazduh, česta naoblačenja i kiša.
Nedelja donosi otopljenje, ali jutro ostaje hladno
Drugi dan vikenda, 15. novembar, počeće hladnim jutrom, uz mogućnost magle i slabog mraza u pojedinim delovima zemlje.
Tokom dana temperatura će postepeno rasti, pa će najviša dnevna biti između osam i 14 stepeni.
Očekuje se smena sunčanih i oblačnih intervala, a u većem delu Srbije biće umereno oblačno.
Ipak, stabilno vreme neće dugo potrajati. Već tokom večeri i noći između nedelje i ponedeljka sa juga i jugozapada stiže novo naoblačenje, koje će pojedinim krajevima doneti kišu.
Od ponedeljka stiže skoro prolećnih 20 stepeni
Početak naredne sedmice doneće osetno toplije vreme, a razlog je promena atmosferske cirkulacije i jačanje uticaja ciklona sa područja Mediterana i Atlantika.
Sa južnim strujanjima u Srbiju će pristizati toplija vazdušna masa, pa će temperature biti znatno više nego tokom vikenda.
Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, dnevne temperature postepeno će rasti do srede, a ponegde se očekuje i oko 20 stepeni.
Takve vrednosti biće znatno iznad uobičajenih za sredinu novembra, pa će se posle kratkog zimskog talasa ponovo stvoriti utisak da se jesen vratila u svoje toplije izdanje.
Otopljenje će se osetiti i na planinama, gde će više temperature i kiša doprineti topljenju snežnog pokrivača.
Kiša i pljuskovi biće sve češći, moguće i grmljavine
Iako će biti toplije, naredna sedmica neće doneti stabilno i sunčano vreme.
Pod uticajem ciklonskih aktivnosti očekuju se česta prolazna naoblačenja, praćena kišom i lokalnim pljuskovima.
Prema meteorološkim prognozama, sredinom sedmice postojaće uslovi i za pljuskove sa grmljavinom, što je još jedna neuobičajena pojava za period godine u kojem smo već imali sneg i mraz.
U košavskom području povremeno će duvati jak jugoistočni vetar, dok će jutra biti osetno toplija nego tokom vikenda.
Sa porastom temperature smanjiće se i mogućnost pojave mraza u većem delu zemlje.
Ne navikavajte se na toplo vreme: Stiže novo zahlađenje
Prema trenutnim prognozama, ni novi talas otopljenja neće potrajati do kraja sledeće sedmice.
RHMZ najavljuje pad temperature u drugoj polovini naredne sedmice, kada će Srbija ponovo biti pod uticajem hladnijeg vazduha.
Za sada se ne može sa sigurnošću reći koliko će zahlađenje biti izraženo i da li će ponovo doneti sneg u nižim predelima.
(24 sedam)
BONUS VIDEO: IZNENADNI PLjUSAK U SMEDEREVU: Po sunčanom danu i tropskih 37 stepeni
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