Društvo

VREMENSKE OSCILACIJE SE NASTAVLJAJU: Posle snega i minusa stiže čak 20 stepeni, a onda sledi novi preokret

T.J.

14. 11. 2026. u 16:28

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZIMA nam je nakratko došla i pokazala zube, ali već početkom naredne sedmice stiže osetno otopljenje, uz kišu, pljuskove i pojačan vetar, najavljuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

ВРЕМЕНСКЕ ОСЦИЛАЦИЈЕ СЕ НАСТАВЉАЈУ: После снега и минуса стиже чак 20 степени, а онда следи нови преокрет

Foto: Cristian Mihaila/Alamy/Profimedia

Vremenski rolerkoster u Srbiji se nastavlja. Posle skoro letnjih 27 stepeni usred novembra, usledilo je naglo zahlađenje koje je donelo sneg, mraz i temperature ispod nule. Međutim, zimski uslovi se neće dugo zadržati, jer već početkom naredne sedmice stiže novi preokret, uz otopljenje i temperature koje će u pojedinim krajevima ponovo dostići oko 20 stepeni.

Nagla promena vremena već je donela sneg zapadnim, jugozapadnim i planinskim krajevima Srbije. Na Zlatiboru je formiran snežni pokrivač visok 10 centimetara, dok su se zabeleli i drugi planinski predeli.

Iako je subota donela pravi zimski ugođaj, prognoze najavljuju potpuno drugačiju sliku u narednim danima. Umesto snega i minusa, očekuju nas topliji vazduh, česta naoblačenja i kiša.

Nedelja donosi otopljenje, ali jutro ostaje hladno

Drugi dan vikenda, 15. novembar, počeće hladnim jutrom, uz mogućnost magle i slabog mraza u pojedinim delovima zemlje.

Tokom dana temperatura će postepeno rasti, pa će najviša dnevna biti između osam i 14 stepeni.

Očekuje se smena sunčanih i oblačnih intervala, a u većem delu Srbije biće umereno oblačno.

Ipak, stabilno vreme neće dugo potrajati. Već tokom večeri i noći između nedelje i ponedeljka sa juga i jugozapada stiže novo naoblačenje, koje će pojedinim krajevima doneti kišu.

Od ponedeljka stiže skoro prolećnih 20 stepeni

Početak naredne sedmice doneće osetno toplije vreme, a razlog je promena atmosferske cirkulacije i jačanje uticaja ciklona sa područja Mediterana i Atlantika.

Sa južnim strujanjima u Srbiju će pristizati toplija vazdušna masa, pa će temperature biti znatno više nego tokom vikenda.

Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, dnevne temperature postepeno će rasti do srede, a ponegde se očekuje i oko 20 stepeni.

Takve vrednosti biće znatno iznad uobičajenih za sredinu novembra, pa će se posle kratkog zimskog talasa ponovo stvoriti utisak da se jesen vratila u svoje toplije izdanje.

Otopljenje će se osetiti i na planinama, gde će više temperature i kiša doprineti topljenju snežnog pokrivača.

Kiša i pljuskovi biće sve češći, moguće i grmljavine

Iako će biti toplije, naredna sedmica neće doneti stabilno i sunčano vreme.

Pod uticajem ciklonskih aktivnosti očekuju se česta prolazna naoblačenja, praćena kišom i lokalnim pljuskovima.

Prema meteorološkim prognozama, sredinom sedmice postojaće uslovi i za pljuskove sa grmljavinom, što je još jedna neuobičajena pojava za period godine u kojem smo već imali sneg i mraz.

U košavskom području povremeno će duvati jak jugoistočni vetar, dok će jutra biti osetno toplija nego tokom vikenda.

Sa porastom temperature smanjiće se i mogućnost pojave mraza u većem delu zemlje.

Ne navikavajte se na toplo vreme: Stiže novo zahlađenje

Prema trenutnim prognozama, ni novi talas otopljenja neće potrajati do kraja sledeće sedmice.

RHMZ najavljuje pad temperature u drugoj polovini naredne sedmice, kada će Srbija ponovo biti pod uticajem hladnijeg vazduha.

Za sada se ne može sa sigurnošću reći koliko će zahlađenje biti izraženo i da li će ponovo doneti sneg u nižim predelima.

(24 sedam)

BONUS VIDEO: IZNENADNI PLjUSAK U SMEDEREVU: Po sunčanom danu i tropskih 37 stepeni

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Zelenskog gađali jajima (VIDEO)
Svet

0 0

Zelenskog gađali jajima (VIDEO)

JEDAN od automobila iz kolone predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog gađan je jajima tokom njegove posete Irskoj, preneo je novinar britanskog "Skaj njuza" Stiven Marfi.

13. 11. 2026. u 21:49

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Partizan poražen u Solunu: Stanojević ima razloga za brigu, dva igrača završila meč zbog povreda!

Partizan poražen u Solunu: Stanojević ima razloga za brigu, dva igrača završila meč zbog povreda!