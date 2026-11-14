Fudbal

Šok u Singapuru! Japan srušio Brazil u ludoj završnici, Anćeloti i Rafinja isključeni

Александар Илић
Aleksandar Ilić

14. 11. 2026. u 14:37

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Fudbaleri Japana priredili su veliko iznenađenje i savladali Brazil rezultatom 3:2 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Singapuru. "Plavi samuraji" stigli su do pobede u dramatičnoj završnici, a meč je obeležio i pravi haos na klupi "karioka".

Šok u Singapuru! Japan srušio Brazil u ludoj završnici, Anćeloti i Rafinja isključeni

FOTO:Tanjug/ AP Photo/Suhaimi Abdullah

Japan je odlično otvorio susret i već u prvom poluvremenu stekao dva gola prednosti. Takefusa Kubo je u 15. minutu zatresao mrežu Brazilaca, da bi samo četiri minuta kasnije Keito Nakamura povisio na 2:0.

Brazilci su uspeli da se vrate u meč zahvaljujući Vinisijusu Žunioru, koji je u 21. minutu smanjio zaostatak, a potom u 75. minutu drugim pogotkom doneo izjednačenje svom timu.

Kada se činilo da će utakmica biti završena bez pobednika, Japan je zadao odlučujući udarac. Tacuiro Sakamoto je u prvom minutu sudijske nadoknade, odnosno 90+1. minutu, postigao gol za veliko slavlje domaćina.

Ipak, tu nije bio kraj uzbuđenjima. Pogodak Japanaca izazvao je burne reakcije na klupi Brazila, odakle su usledili žestoki protesti zbog uverenja da je akciji prethodio prekršaj nad njihovim fudbalerom.

Sudija nije imao razumevanja za prigovore, pa je pokazao direktne crvene kartone selektoru Karlu Anćelotiju i Rafinji. Brazilac je teren napustio još u 71. minutu, kada ga je zamenio Endrik, tako da je isključenje zaradio sa klupe za rezervne igrače.

Japan je tako upisao pobedu koja će se dugo pamtiti, dok je Brazil, osim poraza, susret završio i sa dva isključena člana svog tima.

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