MUČI VAS NESANICA? Pojedite ovo pre odlaska u krevet, spavaćete kao beba!
AKO se uveče dugo prevrćete po krevetu i nikako ne uspevate da zaspite, možda bi trebalo da promenite jednu malu naviku. Umesto da posegnete za telefonom ili tražite način da se opustite, pojedite jedan kivi pre odlaska na spavanje.
Iako se često savetuje da se voće ne jede kasno uveče, kivi bi mogao da bude izuzetak. Ovo zeleno voće sadrži serotonin, supstancu koja ima važnu ulogu u regulisanju ciklusa spavanja i budnosti, pa može da pomogne ako imate nesanicu.
Poznati indijski dijetolog Arhana Batra ističe da konzumiranje kivija pred spavanje može doprineti boljem kvalitetu i dužini sna, zbog čega ga smatra dobrom namirnicom za večernju rutinu.
Osim potencijalnih koristi za spavanje, kivi je bogat i vitaminom C, koji doprinosi normalnom funkcionisanju imunog sistema. Jedan plod može obezbediti značajan deo, pa čak i više od preporučenog dnevnog unosa ovog vitamina, u zavisnosti od njegove veličine.
Zato, ako imate problema sa uspavljivanjem, kivi može biti jednostavan i zdrav dodatak večernjoj ishrani. Ipak, važno je znati da nije lek za nesanicu, a njegov efekat na san može se razlikovati od osobe do osobe.
(Alo)
Preporučujemo
SA PRAKTIČNE NASTAVE NA SUD: Profesorka osuđena zbog načina usmrćivanja 18 šarana
14. 11. 2026. u 13:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HLADNO? Sloboda Mićalović se sa kolegom kupa u moru usred novembra (VIDEO)
KAD ako ne sad?
13. 11. 2026. u 18:51
Komentari (0)