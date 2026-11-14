MUČI VAS NESANICA? Pojedite ovo pre odlaska u krevet, spavaćete kao beba!

AKO se uveče dugo prevrćete po krevetu i nikako ne uspevate da zaspite, možda bi trebalo da promenite jednu malu naviku. Umesto da posegnete za telefonom ili tražite način da se opustite, pojedite jedan kivi pre odlaska na spavanje.

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Iako se često savetuje da se voće ne jede kasno uveče, kivi bi mogao da bude izuzetak. Ovo zeleno voće sadrži serotonin, supstancu koja ima važnu ulogu u regulisanju ciklusa spavanja i budnosti, pa može da pomogne ako imate nesanicu.

Poznati indijski dijetolog Arhana Batra ističe da konzumiranje kivija pred spavanje može doprineti boljem kvalitetu i dužini sna, zbog čega ga smatra dobrom namirnicom za večernju rutinu.

Osim potencijalnih koristi za spavanje, kivi je bogat i vitaminom C, koji doprinosi normalnom funkcionisanju imunog sistema. Jedan plod može obezbediti značajan deo, pa čak i više od preporučenog dnevnog unosa ovog vitamina, u zavisnosti od njegove veličine.

Zato, ako imate problema sa uspavljivanjem, kivi može biti jednostavan i zdrav dodatak večernjoj ishrani. Ipak, važno je znati da nije lek za nesanicu, a njegov efekat na san može se razlikovati od osobe do osobe.

(Alo)