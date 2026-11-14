UPADALI U KUĆE, PA IZNELI 3,5 MILIONA: Uhapšen dvojac zbog krađe u Kraljevu i Novom Pazaru
ZBOG postojanja osnova sumnje da je počinio krivično delo teška krađa pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) u Kraljevu, u saradnji sa policijskim upravama u Nišu i Novom Pazaru, po nalogu osnovnih javnih tužilaštava u Kraljevu i Novom Pazaru, uhapsili su B. S. (54) iz Niša i D. H. (54) iz Raške, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio isto krivično delo u pomaganju, saopštio je danas MUP.
Sumnja se da je B. S. 6. i 7. novembra ove godine, iz dve porodične kuće u Kraljevu i Novom Pazaru ukrao novac i druge vrednosti u iznosu većem od 3,5 miliona dinara, dok mu je D. H. pomagao.
Osumnjičenom B. S. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.
Drugi osumnjičeni, D. H., uz krivičnu prijavu je priveden istom tužilaštvu, a protiv njega će, po nalogu Osnovnog javnog tužilašta u Novom Pazaru, biti podneta krivična prijava u redovnom postupku za krivično delo izvršeno na području ovog grada.
(Tanjug)
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