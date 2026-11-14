Društvo

ER SRBIJA O LETU ZA LARNAKU: Odluka o neukrcavanju doneta iz bezbednosnih razloga

V.N.

14. 11. 2026. u 15:41

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NACIONALNA avio-kompanija Er Srbija saopštila je danas, povodom medijskih navoda u vezi sa letom JU486 iz Beograda za Larnaku, da je odluka o neukrcavanju određenog broja putnika doneta isključivo na osnovu procene bezbednosti leta i u skladu sa važećim međunarodnim vazduhoplovnim propisima i operativnim procedurama.

ЕР СРБИЈА О ЛЕТУ ЗА ЛАРНАКУ: Одлука о неукрцавању донета из безбедносних разлога

Foto: TRISTAR PHOTOS/Alamy/Profimedia

 - Pre početka ukrcavanja, posada je prijavila zabrinutost u vezi sa ponašanjem grupe putnika u zoni gejta, uključujući okolnosti koje su, prema proceni posade, ukazivale na moguće konzumiranje alkohola i potencijalni uticaj na bezbedno odvijanje leta. Nakon razmatranja svih raspoloživih informacija i sprovedenih procedura, doneta je odluka da tim putnicima ne bude dozvoljeno ukrcavanje - navodi se u saopštenju.

Iz kompanije ističu da u skladu sa međunarodnim vazduhoplovnim propisima, kapetan vazduhoplova poseduje krajnje ovlašćenje i odgovornost da donese konačnu odluku o prihvatljivosti putnika za prevoz kada proceni da postoje okolnosti koje mogu uticati na bezbednost putnika, posade ili vazduhoplova.

Er Srbija naglašava da se ovakve odluke donose isključivo na osnovu bezbednosnih i operativnih kriterijuma, bez obzira na državljanstvo, nacionalnu pripadnost ili bilo koje drugo lično svojstvo putnika. Bezbednost putnika i posade predstavlja najviši prioritet Er Srbije i ostaje iznad svih drugih operativnih i komercijalnih interesa", dodaje se u saopštenju.

Crnogorski mediji preneli su da je grupa od oko 20 navijača iz Podgorice i Nikšića, koja je krenula na fudbalsku utakmicu na Kipar, zaustavljena na beogradskom aerodromu tokom presedanja i da im je onemogućeno da se ukrcaju na let za Larnaku, uz obrazloženje da je takvu odluku doneo kapetan aviona.

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