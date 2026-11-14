POTREBAN DODATNI OPREZ: MUP uputio važan apel građanima (VIDEO)
MINISTARSTVO unutrašnjih poslova (MUP) apelovalo je danas na poseban oprez i pažnju kako pešaka, tako i vozača, jer kraći dani i smanjena vidljivost tokom jesenjih i zimskih meseci dodatno otežavaju kretanje i povećavaju rizik od nezgoda.
- Pešaci, prelazite kolovoz na obeleženim pešačkim prelazima i pre stupanja na kolovoz uverite se da to možete bezbedno da učinite. U uslovima smanjene vidljivosti nosite svetliju odeću i reflektujuće materijale kako bi vas vozači lakše uočili - navodi se u saopštenju MUP-a objavljenom na Instagramu.
U apelu vozačima, MUP ih poziva da prilagode brzinu uslovima na putu i uspore u blizini pešačkih prelaza, škola i na mestima gde očekuju kretanje pešaka.
- Budite pažljivi i spremni da reagujete, posebno kada su u pitanju stariji sugrađani - ukazuje MUP u apelu vozačima.
U saopštenju se podseća da je od početka godine u saobraćajnim nezgodama u Srbiji život izgubilo 385 osoba, od kojih je 97 pešaka – gotovo svaka četvrta poginula osoba bila je pešak, a da posebno zabrinjava podatak da su više od polovine nastradalih pešaka stariji od 65 godina.
- Kraći dani i smanjena vidljivost tokom jesenjih i zimskih meseci dodatno otežavaju kretanje i povećavaju rizik od nezgoda, zato je sada potrebno još više opreza i pažnje, kako pešaka, tako i vozača - naglašava se u saopštenju.
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava saobraćajne policije u Direkciji policije, apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise i vode računa jedni o drugima, uz poruku da u saobraćaju jedan trenutak pažnje može da sačuva život.
(Tanjug)
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