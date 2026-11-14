BIVŠI MINISTAR OSTAJE IZA REŠETAKA? Tužilaštvo traži pritvor za Radeta Bastu

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da odredi pritvor do 30 dana za Radeta Bastu osumnjičenog da je kao bivši direktor JKP "Beogradske elektrane" oštetio to preduzeće za ukupan iznos neosnovano dodeljenih donacija od 14.100.000 dinara, u kom iznosu je pribavio imovinsku korist primaocima donacije - različitim udruženjima i drugim organizacijama i društvima.

Foto: MUP

Pritvor je za Rade Basta predložen zbog opasnosti od bekstva, i da ne bi uticao na svedoke.

Pored toga tužilaštvo je nakon saslušanja predložilo pritvor i za Ž.V, rečeno je za Tanjug u tom tužilaštvu.

Ostalim osumnjičenima je ukinuto zadržavanje, odnosno direktoru za ekonomsko - finansijske poslove JKP "Beogradske elektrane" D.I, zakonskom zastupniku Konjičkog kluba "MBM2" iz Beograda M.G, zakonskom zastupniku Sportskog udruženja malog fudbala "KMF Solunac" iz Sopota B.M, zakonskom zastupniku Košarkaškog kluba "Sopot" iz Sopota A.N, zakonskom zastupniku Sportskog udruženja "X - Gym" iz Mladenovca A.K, zakonskom zastupniku sportskog udruženja "Kobra" iz Mladenovca M.R, je ukinuto zadržavanje.

R.B. se stavlja na teret produženo krivično delo Zloupotreba službenog položaja, D.I. krivično delo Zloupotreba službenog položaja u pomaganju, dok je ostalim osumnjičenim stavljeno na teret izvršenje krivičnog dela Pranje novca.

Sumnja se da je R.B, u svojstvu službenog lica, direktor JKP "Beogradske elektrane" od 27. novembra 2020. godine do 6. juna 2022. godine iskorišćavanjem svog službenog položaja i službenih ovlašćenja bez osnova doneo 10 Odluka o dodeli novačnih donacija gore navedenim udruženjima i privrednim društvima u ukupnom iznosu od 14.100.000,00 dinara, a sve suprotno Odluci o pomoći registrovanim udruženjima, organizacijama i licima koja nisu zaposlena u JKP "Beogdradke elektrane".

Na osnovu odluka R.B. o donacijama, potom su isplaćivane novčane donacije u pojedinačnim iznosima od preko 100.000,00 dinara od strane osumnjičene - izvršnog direktora za ekonomsko - finansijske poslove JKP "Beogradske elektrane" D.I, iako je bila upoznata da su navedene odluke i ugovori o donacijama doneti suprotno navedenim propisima.

Ostali osumnjičeni, koji su bili zakonski zastupnici navedenih udruženja izvršili su, kako se sumnja, krivično delo pranje novca u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 dinara na taj način što su novac koji je na ime donacija od strane JKP "Beogradske elektrane" uplaćivan na račune udruženja na osnovu nezakonitih odluka isti podizali i zadržavali deo novca kao proviziju, dok su ostatak novca predavali osumnjičenom Ž.V.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedeni na saslušanje u Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

