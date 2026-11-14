ZIMA STIGLA NA ZAPAD SRBIJE: Na Tari, Zlatiboru i Zlataru palo 10 centimetara snega, evo gde su putevi najrizičniji (VIDEO)

NA PLANINAMA zapadne Srbije Tari, Zlatiboru i Zlataru palo je oko 10 centimetara snega. Sneg je pao i u Čajetini, Novoj Varoši i Sjenici.

Foto: Novosti/B. Grujić

Glavne saobraćajnice u ovom delu Srbije su prohodne, a putarske ekipe su na terenu.

Vozačima se savetuje da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme i da brzinu prilagode uslovima na kolovozu.

Na magistralnom putu preko Zlatibora, u pravcu Crne Gore, za sada nema problema u saobraćaju, dok je poseban oprez neophodan na deonici preko Debelog brda i na putevima preko Tare.

Sneg je pao i u Užicu, gde se zadržao na krovovima i automobilima.

U dolini Lima zabeleli su se pojedini seoski predeli, dok u Priboju i Prijepolju kiša topi novonastali snežni pokrivač.

(Tanjug)

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