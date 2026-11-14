ZIMA STIGLA NA ZAPAD SRBIJE: Na Tari, Zlatiboru i Zlataru palo 10 centimetara snega, evo gde su putevi najrizičniji (VIDEO)
NA PLANINAMA zapadne Srbije Tari, Zlatiboru i Zlataru palo je oko 10 centimetara snega. Sneg je pao i u Čajetini, Novoj Varoši i Sjenici.
Glavne saobraćajnice u ovom delu Srbije su prohodne, a putarske ekipe su na terenu.
Vozačima se savetuje da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme i da brzinu prilagode uslovima na kolovozu.
Na magistralnom putu preko Zlatibora, u pravcu Crne Gore, za sada nema problema u saobraćaju, dok je poseban oprez neophodan na deonici preko Debelog brda i na putevima preko Tare.
Sneg je pao i u Užicu, gde se zadržao na krovovima i automobilima.
U dolini Lima zabeleli su se pojedini seoski predeli, dok u Priboju i Prijepolju kiša topi novonastali snežni pokrivač.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: SNEG ZABELEO VIŠE PREDELE PRIJEPOLjA: Do 10 centimetara snega u planinskim selima
Preporučujemo
SNEG NAPADAO I U BiH: Jutros zabeležena temperatura od -2 stepena Celzijusa
14. 11. 2026. u 09:46
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HLADNO? Sloboda Mićalović se sa kolegom kupa u moru usred novembra (VIDEO)
KAD ako ne sad?
13. 11. 2026. u 18:51
Komentari (0)