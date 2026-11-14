Besplatno na prvi meč kvalifikacija za EP: FSS se oglasio povodom kupljenih ulaznica za meč sa Nemačkom

Fudbalski savez Srbije saopštio je detalje o povraćaju novca za navijače koji zbog odluke UEFA nisu mogli da prisustvuju utakmici protiv Nemačke, odigranoj 13. novembra na stadionu „Rajko Mitić“.

FOTO: M. Vukadinović

Podsetimo, zbog disciplinske kazne koju je izrekla UEFA, kapije stadiona za ovaj susret nisu bile otvorene za uobičajenu publiku. Prisustvo na tribinama bilo je omogućeno samo deci koja su dolazila u organizovanim grupama, uz pratnju.

Zbog toga je FSS odlučio da vlasnicima paketa ulaznica za tri domaće utakmice Lige nacija vrati novac koji su izdvojili za duel sa Nemcima.

U saopštenju je objašnjeno da će postupak refundacije zavisiti od načina na koji su ulaznice kupljene.

Navijačima koji su karte nabavili putem interneta novac će biti automatski uplaćen na platne kartice kojima su obavili kupovinu, najkasnije do kraja novembra.

Sa druge strane, oni koji su pakete kupili na blagajni povraćaj će moći da ostvare lično, u periodu od 20. do 30. novembra, u Servisu za članstvo na stadionu „Rajko Mitić“.

Blagajna će radnim danima raditi od 9 do 16 časova, dok je subotom radno vreme od 11 do 16 časova. Prilikom dolaska potrebno je poneti lični dokument i kupljenu ulaznicu.

Besplatna ulaznica za naredni kvalifikacioni ciklus

Osim vraćanja novca, FSS je odlučio da kupcima paketa ponudi i dodatnu pogodnost. Naime, svi oni imaće pravo na besplatan ulaz na prvu domaću utakmicu reprezentacije Srbije u narednom kvalifikacionom ciklusu za Evropsko prvenstvo 2028. godine.

Iz Saveza su poručili da je ova odluka način da se navijačima zahvale na ukazanom poverenju i podršci nacionalnom timu.

Tačan termin i stadion na kojem će biti odigran pomenuti susret, kao i informacije o preuzimanju ulaznica i proceduri ulaska, biće naknadno dostavljeni putem elektronske pošte.

FSS je ujedno izrazio žaljenje što navijači ovog puta nisu imali priliku da sa tribina bodre reprezentaciju, ističući da razume njihovo razočaranje i zahvaljujući im na strpljenju.

Iz Saveza su na kraju poručili da očekuju ponovni susret sa publikom na stadionima, kada Srbija bude započela novu borbu za plasman na Evropsko prvenstvo.

Saopštenje saveza u celosti možete pročitati na OVOM linku.