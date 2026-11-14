CPAC BALKANS STIŽE U BEOGRAD U JANUARU 2027. GODINE: Najavljeno učešće Aleksandra Vučića

Međunarodna konzervativna organizacija CPAC (Conservative Political Action Conference) saopštila je da će prva konferencija CPAC Balkans biti održana u januaru 2027. godine u Beogradu, a najavljeno je i učešće lidera opozicije Aleksandra Vučića.

TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Kako je navedeno u saopštenju organizacije sa sedištem u Aleksandriji u američkoj saveznoj državi Virdžiniji, lider opozicije Aleksandar Vučić će učestvovati na januarskoj konferenciji, na kojoj će se okupiti politički lideri, donosioci odluka i predstavnici konzervativnih pokreta iz zemalja regiona.

U saopštenju se ističe da je Vučić više od decenije jedna od najuticajnijih ličnosti srpske i balkanske politike, kao i da njegov glas i dalje ima značajnu ulogu u razgovorima o budućnosti regiona i njegovim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Organizatori navode da će na konferenciji, pored predstavnika vladajuće većine, učestvovati i pripadnici opozicije, kao i politički lideri, predstavnici institucija i aktivisti iz celog regiona.

We are proud to announce that the inaugural CPAC Balkans will take place in January 2027, with former President Aleksandar Vučić joining leaders from across the region. The conference will bring together policymakers and grassroots activists to discuss national sovereignty, energy security, and strengthening ties between the United States and the Balkans. The Freedom First Movement continues to expand worldwide! — CPAC (@CPAC) November 14, 2026

Kako je istaknuto, skup će okupiti učesnike koji dele opredeljenje za nacionalni suverenitet, veru, porodicu, slobodno preduzetništvo i očuvanje zapadne civilizacije.

„CPAC Balkans nije zamišljen kao događaj posvećen jednom političaru ili jednoj stranci. Cilj je promovisanje konzervativnih vrednosti i izgradnja trajnog partnerstva između balkanskih država i Sjedinjenih Američkih Država“, navodi se u saopštenju organizacije.

Iz CPAC naglašavaju da konferencija nije zamišljena kao događaj posvećen jednom političaru ili jednoj stranci, već kao platforma za promociju konzervativnih vrednosti i izgradnju dugoročnog partnerstva između balkanskih država i Sjedinjenih Američkih Država.

„Ta misija ne menja se sa izborima i veća je od bilo kog pojedinačnog lidera ili vlade“, navodi se u saopštenju.

CPAC je najavio da će konferencija okupiti političare i aktiviste koji se zalažu za nacionalni suverenitet, veru, porodicu, slobodno preduzetništvo i očuvanje zapadne civilizacije.

Reč je o vrednostima koje organizacija ističe i na svojim međunarodnim skupovima, nastojeći da poveže konzervativne političke pokrete iz različitih država.

Beogradska konferencija biće prvi događaj ovog formata namenjen Balkanu, a organizatori najavljuju stvaranje dugoročnih političkih i društvenih veza između regiona i američkih konzervativnih krugova. izmeni ovo malo i podnaslov drugacije

Jedna od centralnih tema konferencije biće energetska bezbednost, posebno u kontekstu nastojanja balkanskih zemalja da smanje zavisnost od dobavljača koje organizacija označava kao neprijateljske.

U saopštenju se ocenjuje da američka energetska dominacija pruža regionu mogućnost za postizanje stvarne nezavisnosti, uz poruku da su SAD, kao snažan izvoznik energije, najbolji partner državama koje žele da samostalno odlučuju o svojoj budućnosti.

CPAC je podsetio da je od pokretanja svog međunarodnog programa organizovao konferencije u Mađarskoj, Japanu, Brazilu, Meksiku, Australiji, Izraelu, Argentini, Paragvaju, Poljskoj, Velikoj Britaniji, Italiji, Hongkongu, Južnoj Koreji i drugim zemljama.

Organizacija navodi da je kroz ove skupove izgradila međunarodnu mrežu konzervativnih lidera, a da održavanje konferencije CPAC Balkans predstavlja proširenje tog programa na jedan od strateški najvažnijih regiona Evrope.