Korak bliže Evrobasketu: Košarkašice Srbije ostvarile veliku pobedu protiv Holandije

KOŠARKAŠICE Srbije ostvarile su važnu pobedu u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvu, pošto su u Almereu savladale Holandiju sa 89:82 (25:26, 26:22, 18:20, 20:14).

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Izabranice Miloša Pavlovića su pokazale da su spremne da se domognu kontinentalnog takmičenja, pošto su pre tri dana na startu druge faze bile bolje od Izraela (84:74).

Obe selekcije su bile raspoložene napadački. Srbija je u prvom poluvremenu bila raspoloženija i na veliku pauzu je otišla sa tri poena prednosti - 51:48.

Velika borba vodila se u nastavku meča, ipak gostujuća reprezentacije je vodila praktično celo drugo poluvreme i na kraju zasluženo slavila.

Koliko je susret bio izjednačen, najbolje se vidi po tome da je naš nacionalni tim samo jednom imao i to tokom druge četvrtine imao dvocifrenu prednosti - 46:36. To je bila jedina dvocifrena razlika na meču.

"Orlice" je do pobede predvodila Jovana Nogić sa 28 poena, pratila ju je Anđela Dugalić sa 17. Na drugoj strani najbolja je bila Mihaela Vanderkluht sa 20, dok je Emese Hof brojala do 16.

Srbija posle dva kola u grupi L ima učinak 2-0, Holandija je na 1-1, dok su Grčka i Slovačka na po 0-1 i tek trebe da odigraju međusobni meč.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

