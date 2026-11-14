Društvo

VELIKE TEMPERATURNE RAZLIKE U SRBIJI: Na Kopaoniku sneg, u Nišu kiša, dok je u većem delu Srbije sunčano

Ana Đokić

14. 11. 2026. u 12:18

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SNEG danas pada na Kopaoniku, gde je u 11 časova izmerena temperatura od minus tri stepena Celzijusa, dok je u većem delu Srbije oko osam stepeni i pretežno je vedro, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

ВЕЛИКЕ ТЕМПЕРАТУРНЕ РАЗЛИКЕ У СРБИЈИ: На Копаонику снег, у Нишу киша, док је у већем делу Србије сунчано

Unsplash

Na Kopaoniku pada slab sneg i duva vetar brzine od tri metra u sekundi, a na Staroj planini izmereno je 3,4 stepena ispod nule dok je na Kukavici minus tri.

Na Crnom Vrhu je maglovito sa temperaturom od nula stepeni, a na Zlatiboru i Sjenici izmeren je po jedan stepen Celzijusa.

Prema najnovijim podacima RHMZ, u Nišu i Kuršumliji pada slaba kiša sa temperaturom od četiri, odnosno dva stepena Celzijusa, dok je u Požegi sumaglica, sa temperaturom od četiri stepena.

U Vranju i Dimitrovgradu je oblačno, a temperatura u oba grada je pet stepeni. U većem delu Srbije je vedro ili pretežno vedro, a u Beogradu je zabeležena temperatura od osam stepeni, koliko je i u Novom Sadu, Somboru, na Paliću, u Zrenjaninu, Valjevu, Sremskoj Mitrovici i Zaječaru, dok je u Kikindi 9, a u Loznici 10 stepeni.

Najtoplije je na istoku zemlje, u Kladovu, gde je izmereno 10,5 stepeni, dok je u Negotinu nešto hladnije - 10 stepeni Celzijusa.

Najjači vetar duva u Kladovu, zapadni, brzine od sedam metara u sekundi, dok je u većem delu Srbije vetar slab i umeren, severozapadni i zapadni, brzine od dva do četiri metra u sekundi.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Belgrade Waterfront

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Tadić otrkio razlog slabog izdanja protiv Nemačke: Nezgodno je kada rano primiš gol...

Tadić otrkio razlog slabog izdanja protiv Nemačke: "Nezgodno je kada rano primiš gol..."