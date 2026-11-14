VELIKE TEMPERATURNE RAZLIKE U SRBIJI: Na Kopaoniku sneg, u Nišu kiša, dok je u većem delu Srbije sunčano
SNEG danas pada na Kopaoniku, gde je u 11 časova izmerena temperatura od minus tri stepena Celzijusa, dok je u većem delu Srbije oko osam stepeni i pretežno je vedro, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).
Na Kopaoniku pada slab sneg i duva vetar brzine od tri metra u sekundi, a na Staroj planini izmereno je 3,4 stepena ispod nule dok je na Kukavici minus tri.
Na Crnom Vrhu je maglovito sa temperaturom od nula stepeni, a na Zlatiboru i Sjenici izmeren je po jedan stepen Celzijusa.
Prema najnovijim podacima RHMZ, u Nišu i Kuršumliji pada slaba kiša sa temperaturom od četiri, odnosno dva stepena Celzijusa, dok je u Požegi sumaglica, sa temperaturom od četiri stepena.
U Vranju i Dimitrovgradu je oblačno, a temperatura u oba grada je pet stepeni. U većem delu Srbije je vedro ili pretežno vedro, a u Beogradu je zabeležena temperatura od osam stepeni, koliko je i u Novom Sadu, Somboru, na Paliću, u Zrenjaninu, Valjevu, Sremskoj Mitrovici i Zaječaru, dok je u Kikindi 9, a u Loznici 10 stepeni.
Najtoplije je na istoku zemlje, u Kladovu, gde je izmereno 10,5 stepeni, dok je u Negotinu nešto hladnije - 10 stepeni Celzijusa.
Najjači vetar duva u Kladovu, zapadni, brzine od sedam metara u sekundi, dok je u većem delu Srbije vetar slab i umeren, severozapadni i zapadni, brzine od dva do četiri metra u sekundi.
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