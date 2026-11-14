NEVEROVATAN SMINAK ZABELEŽEN NA TARI: Sneg veje, dok sevaju munje i gromovi (VIDEO)
JAKO zahlađenje zahvatilo je Srbiju, a današnje temperature niže su za 15 do 20 stepeni u odnosu na juče.
Zapadni i planinski deo Srbije zavejao je sneg.
Padavine su širom zemlje prestale, uz razvedravanje, dok je na jugu i dalje oblačno.
Oko podneva, prava zimska vejavica zahvatila je Kopaonik.
Temperatura je -1, a jutros je bilo -4 °C.
Najviše snega ima na Zlatiboru, mereno je 11 cm.
Zlatibor je tokom prethodne noći zahvatila prava zimska oluja.
Na Tari je sneg bio praćen i grmljavinom.
Do kraja dana padavine će prestati i na jugu Srbije.
Od sutra sledi otopljenje, od ponedeljka i osetnije.
(Telegraf.rs)
BONUS VIDEO: LI MING ODUŠEVLjEN: Posebno nas raduje kombinacija kineskih slova i tradicionalnih pustovanih lopti
Preporučujemo
SNEG NAPADAO I U BiH: Jutros zabeležena temperatura od -2 stepena Celzijusa
14. 11. 2026. u 09:46
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
HLADNO? Sloboda Mićalović se sa kolegom kupa u moru usred novembra (VIDEO)
KAD ako ne sad?
13. 11. 2026. u 18:51
Komentari (0)