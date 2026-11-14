Društvo

NEVEROVATAN SMINAK ZABELEŽEN NA TARI: Sneg veje, dok sevaju munje i gromovi (VIDEO)

Д.К.

14. 11. 2026. u 14:02

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JAKO zahlađenje zahvatilo je Srbiju, a današnje temperature niže su za 15 do 20 stepeni u odnosu na juče.

НЕВЕРОВАТАН СМИНАК ЗАБЕЛЕЖЕН НА ТАРИ: Снег веје, док севају муње и громови (ВИДЕО)

Foto: Printskrin infokop.net

Zapadni i planinski deo Srbije zavejao je sneg.

Padavine su širom zemlje prestale, uz razvedravanje, dok je na jugu i dalje oblačno.

Oko podneva, prava zimska vejavica zahvatila je Kopaonik.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Temperatura je -1, a jutros je bilo -4 °C.

Najviše snega ima na Zlatiboru, mereno je 11 cm.

Zlatibor je tokom prethodne noći zahvatila prava zimska oluja.

Na Tari je sneg bio praćen i grmljavinom.

Do kraja dana padavine će prestati i na jugu Srbije.

Od sutra sledi otopljenje, od ponedeljka i osetnije.

(Telegraf.rs)

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