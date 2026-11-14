OD JUTARNJEG MRAZA DO OLUJNIH UDARA KOŠAVE: Sutra u Srbiji temperatura do 14 stepeni, popodne stiže kiša - evo šta nas čeka cele sedmice

U SRBIJI će sutra, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) ujutru biti hladno ponegde sa slabim mrazem, mestimično i maglom, a u toku dana malo do umereno oblačno i toplije.

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Posle podne na jugozapadu i jugu, a uveče i u centralnim predelima naoblačenje, ponegde sa kišom.

U Timočkoj Krajini oblačno i tmurno. Duvaće slab do umeren, u košavskom području povremeno i jak jugoistočni vetar, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine.

Najniža temperatura od -3 do 3, a najviša dnevna od 10 do 14 stepeni, u Timočkoj Krajini oko 8 stepeni.

U Beogradu jutro hladno, na širem području grada moguć je slab mraz, a u nižim predelima i kratkotrajna magla.

U toku dana malo do umereno oblačno i vetrovito. Duvaće pretežno umeren, posle podne povremeno i jak jugoistočni vetar.

Jutarnja temperatura od 1 do 3, a najviša dnevna oko 13 stepeni. U toku naredne sedmice promenljivo oblačno, postepeno toplije i vetrovito, povremeno sa kišom, naročito u sredu i četvrtak.

Duvaće slab i umeren, povremeno i jak pretežno južni i jugoistočni vetar. Od sledećeg vikenda suvo uz pad temperature.