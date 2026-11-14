Portugal promenio izgled broja 7 na dresu u čast Kristijana Ronalda! (FOTO)

Fudbalski savez Portugala odlučio je da promeni dizajn broja 7 na dresovima reprezentacije, i to kao poseban omaž Kristijanu Ronaldu i svemu što je legendarni fudbaler ostavio iza sebe u nacionalnom timu.

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Iz FPF-a su poručili da je ova promena način da se sačuva uspomena na jednog od najvažnijih igrača u istoriji portugalskog fudbala i oda priznanje nasleđu koje je stvorio noseći upravo ovaj broj.

- Ovo je još jedan način da zauvek sačuvamo značenje tako posebnog broja i odamo počast nasleđu koje on za nas predstavlja.Postoje priče, uspomene, sva dostignuća i emocije koje će zauvek biti povezane sa Kristijanom Ronaldom. Od danas ćemo na dresu imati drugačiji izgled broja 7, ali sa istom suštinom i ponosom, dok će prethodni dizajn ostati sačuvan kao deo priče koja nikada neće biti zaboravljena. Hvala ti, Kristijano! - navodi se u saopštenju Fudbalskog saveza Portugala.

👕🇵🇹 OFFICIAL: Portugal change No7 style on shirt from now on — as tribute for the Cristiano Ronaldo era. 7️⃣✨ “This is as another way to eternalize the meaning of such a special number and honour the legacy it represents for us”. “Because there are stories, memories, all achievements and emotions, which will forever be linked to Cristiano Ronaldo”. “From today we will thus have a different number 7 on the sweater, with same essence and the same pride, reserving the previous one for the eternalisation of the story that will never be forgotten. Thank you Cristiano!”, FPF reports. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 14, 2026

Na ovaj način Portugalci su odlučili da simbolično obeleže Ronaldovu eru i značaj koji je broj 7 dobio zahvaljujući njegovim partijama, rekordima i trofejima u dresu reprezentacije.