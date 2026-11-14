Portugal promenio izgled broja 7 na dresu u čast Kristijana Ronalda! (FOTO)
Fudbalski savez Portugala odlučio je da promeni dizajn broja 7 na dresovima reprezentacije, i to kao poseban omaž Kristijanu Ronaldu i svemu što je legendarni fudbaler ostavio iza sebe u nacionalnom timu.
Iz FPF-a su poručili da je ova promena način da se sačuva uspomena na jednog od najvažnijih igrača u istoriji portugalskog fudbala i oda priznanje nasleđu koje je stvorio noseći upravo ovaj broj.
- Ovo je još jedan način da zauvek sačuvamo značenje tako posebnog broja i odamo počast nasleđu koje on za nas predstavlja.Postoje priče, uspomene, sva dostignuća i emocije koje će zauvek biti povezane sa Kristijanom Ronaldom. Od danas ćemo na dresu imati drugačiji izgled broja 7, ali sa istom suštinom i ponosom, dok će prethodni dizajn ostati sačuvan kao deo priče koja nikada neće biti zaboravljena. Hvala ti, Kristijano! - navodi se u saopštenju Fudbalskog saveza Portugala.
Na ovaj način Portugalci su odlučili da simbolično obeleže Ronaldovu eru i značaj koji je broj 7 dobio zahvaljujući njegovim partijama, rekordima i trofejima u dresu reprezentacije.
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