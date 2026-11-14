MILAN KNEŽEVIĆ BI PONOVO PODRŽAO VUČIĆA: Otkrio šta misli o dešavanjima u Srbiji (VIDEO)

PREDSEDNIK Demokratske narodne partije, Milan Knežević, oglasio se na Instagramu povodom podrške koju je na prethodnim izborima pružio listi "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija". Tom prilikom izneo je i stav o tome ko bi, prema njegovom mišljenju, trebalo da preuzme funkciju premijera Srbije.

Foto: Tanjug/Dejan Živančević

Knežević je rekao da ne zna ko će biti kandidat za novog predsednika Vlade, dodajući da, kako veruje, ni oni koji o tome odlučuju još nemaju konačan odgovor. Istakao je da će odluka biti doneta na plenumu.

Osvrćući se na dešavanja u Srbiji tokom prethodnih 14 dana, nabrojao je upade u televizije, hapšenja, zatvaranje fabrika i upade na krsne slave. Sve to je opisao kao "potpunu anarhiju i rasulo".

- To je sve ono na šta sam upozoravao da se može dogoditi - poručio je Knežević.

On je ukazao i na, kako je opisao, situacije u kojima se na zborovima donose odluke o hapšenjima ili zahtevima za ostavke, nakon čega pojedinci pokušavaju da ih sprovedu. U tom kontekstu govorio je o grupama kriminalaca, policajaca i tužilaca za koje tvrdi da postupaju po odlukama plenuma ili zbora.

Kad je reč o Iliji Srdanoviću, Knežević je priznao da ga je tokom izborne kampanje oštro kritikovao, ali je naglasio da, kako kaže, nikada nije prešao granicu i udario ispod pojasa.

Ipak, smatra da Srdanoviću pripada mesto premijera, budući da je bio prvi na listi koja je osvojila 2,3 miliona glasova.

- Nije sada pošteno da ispadne da je on bio biciklista koji je trebalo samo da otpedalira ovu izbornu utakmicu, a da se onda pojave, ne znam, neki Šoškić, Sajičić, Bakić ili peti ili deseti, i da oni budu premijeri. Ja tražim pravdu za Iliju Srdanovića i tražim da on bude premijer, jer bi sve drugo bilo prevara - rekao je Knežević.

Dodao je da poštuje izborni rezultat liste koju je predvodio Srdanović, iako je sam podržavao listu Aleksandra Vučića. Posebno je naglasio da se tog izbora ne bi odrekao ni danas.

- Ilija Srdanović, kakav je, takav je. Bio je prvi na listi, ta lista je osvojila 2,3 miliona glasova, što ja poštujem - istakao je lider DNP-a.

Knežević je na kraju ponovio da bi ponovo podržao Vučićevu listu, "posebno kad vidimo šta se nakon ovih 14 dana dešava u Srbiji".

Istovremeno je poručio da bi, ukoliko se poštuju demokratski standardi i izborna pravila, Srdanović trebalo da bude premijer, iako se, kako je naveo, gotovo ni sa jednim njegovim političkim stavom ne slaže.