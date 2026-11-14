"OVO JE SMEŠNO. ZAPRAVO, NIJE" Antonela Riha podelila tvit o Studentskoj listi (FOTO)

NOVINARKA Antonela Riha reagovala je na društvenoj mreži Iks na objavu u kojoj se navodi da neće biti izjava Studentske liste za medije, već da će se plenum javnosti obratiti putem saopštenja i društvenih mreža.

Foto: Printskrin

Naime, na društvenim mrežama pojavila se objava uz video-snimak sa natpisom "Bez izjava za medije", u kojoj se navodi:

– Nije vic, nema izjava za medije, plenum će da pošalje saopštenje medijima i oglasi se na društvenim mrežama.

Ovu objavu prokomentarisala je Antonela Riha.

– Hajde, saberite se, ovo je smešno. Zapravo, nije – napisala je Riha, uz emotikon kojim je dodatno izrazila razočaranje.

Foto: Printskrin

Podsetimo, konsultacije predstavnika izbornih lista održane su 13. novembra u Domu Narodne skupštine, uoči konstitutivne sednice novog saziva parlamenta. Listu "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" predstavljali su Ana Brnabić i Milenko Jovanov, dok su Studentsku listu predstavljali Mario Reljanović i Aleksandar Čupić.

Nakon završetka razgovora, Brnabić i Jovanov obratili su se medijima i izneli ozbiljne primedbe na način na koji su vođene konsultacije.

Ana Brnabić je nakon konsultacija ukazala na promenu dosadašnje parlamentarne prakse. Ona je navela da je u prethodnom sazivu, kao predsednica Narodne skupštine, najpre konsultovala opoziciju o broju potpredsedničkih mesta, a zatim i o odborima koje žele da vode.

– Sa tom praksom danas je završeno. Niko nas na ovom sastanku, niti će nas iko pitati koliko mislite da treba da imate potpredsedničkih mesta – rekla je Brnabić.

Dodala je da predstavnicima lista nije ostavljena mogućnost da predlože odbore koje žele da vode, već im je saopšteno da će o tome odlučiti druga strana.

Brnabić je takav pristup ocenila kao suprotan dosadašnjim demokratskim i parlamentarnim principima, dok je zaključila da je reč o novom odnosu prema opoziciji i institucijama Narodne skupštine.

Milenko Jovanov je izjavio da je, prema njegovoj oceni, "revolucionarni zanos i revolucionarni teror došao i u Skupštinu Srbije", navodeći da se najavljenim načinom raspodele potpredsedničkih mesta i predsedavanja skupštinskim odborima ograničavaju prava opozicije.

Jovanov je posebno osporio najavu da će posebne komisije procenjivati koji narodni poslanici mogu da budu na čelu skupštinskih odbora, ističući da su svi poslanici ravnopravni i da njihovu kvalifikovanost ne može da ocenjuje plenumska komisija.