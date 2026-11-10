VELIKA POTRAŽNJA ZA KUPUSOM NA PIJACAMA: Cena otišla u nebesa, ne nekim mestima i 100 dinara za kilogram

CENA kupusa na pojedinim pijacama u Srbiji dostigla je 100 dinara za kilogram, a sve zbog povećane potražnje usled pripreme zimnice i približavanja slavskih dana.

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Pripreme za zimnicu uveliko su počele, a među namirnicama koje se ovih dana najviše traže svakako je kupus.

Kako se približavaju zimski i slavski dani, domaćinstva sve više kupuju zelene glavice koje će završiti u buradima, a razlog za povećanu potražnju su, između ostalog, neizostavna sarma, podvarak i salata od kiselog kupusa.

Povećano interesovanje građana odrazilo se i na cene, pa je potražnja za kupusom na beogradskom kvantašu porasla za gotovo 50 odsto. Ipak, koliko će domaćinstva izdvojiti za pripremu zimnice zavisi pre svega od mesta kupovine, budući da se cene na pijacama širom Srbije prilično razlikuju.

Cene kupusa na pijacama

Kilogram kupusa na pojedinim zelenim pijacama u Beogradu, Sremskoj Mitrovici i Nišu dostiže čak 100 dinara.

U Vranju, Kragujevcu, Kraljevu i Kikindi cena se kreće oko 80 dinara, dok se u Čačku, Užicu i Zrenjaninu glavice mogu naći za približno 60 dinara.

Nešto povoljnija kupovina moguća je na kvantaškim pijacama. Na beogradskoj Veletržnici kilogram kupusa košta od 40 do 50 dinara, što je i do dva puta manje nego na pojedinim zelenim pijacama u prestonici. U trgovinskim lancima širom Srbije cene se kreću od 50 do 77 dinara po kilogramu.

Za bure od 60 litara potrebno i do 3.000 dinara

Razlika u ceni posebno dolazi do izražaja kod onih koji kupuju veće količine. Za 30 kilograma kupusa, koliko je potrebno za jedno veće bure, građani će izdvojiti od oko 1.200 do 3.000 dinara, u zavisnosti od toga gde pazare. U ovaj iznos nisu uračunati so i ostali dodaci potrebni za kiseljenje.

Upravo zbog toga mnogi kupci biraju kvantaške pijace, gde mogu da uštede i više od hiljadu dinara prilikom nabavke iste količine.

(Kurir)