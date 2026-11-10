ZORAN MILANOVIĆ: Srbija pod Vučićem rasla brže od Hrvatske, a nisu imali evropski novac (VIDEO)
PREDSEDNIK Hrvatske Zoran Milanović se u svom poslednjem javnom nastupu bavio ekonomskom analizom u kojoj je direktno uporedio privredni rast Hrvatske i Srbije u protekloj deceniji. Milanović je istakao da je Srbija, uprkos tome što nije imala pristup velikim evropskim fondovima, ostvarila isti ili čak blago viši prosečni godišnji rast od Hrvatske.
- Hrvatska je u poslednjih desetak godina na godišnjem nivou imala prosečan rast od oko 2,5 odsto, i to sa svim vanrednim fondovima koje smo povlačili zbog zemljotresa, poplava i epidemije. Da nije bilo tog novca, ta cifra bi bila još manja - prokomentarisao je Milanović na svečanoj ceremoniji povodom obeležavanja Dana Fakulteta političkih znanosti (FPZG) u Zagrebu.
On se potom osvrnuo na rezultate zvaničnog Beograda, naglašavajući ulogu predsednika Srbije Aleksandra Vučića u tom procesu.
- Susedna Srbija, koja se izgleda otrgla dvanaestogodišnjem ropstvu, kako neki kažu, ja tu neću izvoditi zaključke, u tom razdoblju je pod Vučićem imala upravo isti ili čak za jednu decimalu viši prosečni godišnji rast od Hrvatske. I to bez evropskih novaca u značajnijoj meri, sa nešto kineskih i sa puno manje ruskih investicija - naglasio je hrvatski predsednik.
Milanović je podvukao da svrha ovog poređenja nije kukanje nad sudbinom ili "sastavljanje tužbalica" u kojima će sutra sedeti njihova deca. Prema njegovim rečima, ovi podaci predstavljaju realne parametre koji moraju da posluže javnosti i donosiocima odluka kako bi se geopolitički i ekonomski orijentisali i doneli ključne zaključke o tome šta činiti u budućnosti.
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