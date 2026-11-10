VIŠI SUD U BEOGRADU, sudija Jelena Živanović Jaćović, kao sudija pojedinac, u parnici tužioca Vuka Cvijića iz Beograda, čiji je punomoćnik Ivan Ninić, advokat iz Beograda, protiv tuženih NID kompanija “Novosti” a.d. Beograd, izdavač elektronskog medija “Novosti.rs” (www.novosti.rs) i Andrijane Nešić iz Beograda, glavni urednik elektronskog medija "Novosti.rs” (www.novosti.rs), čiji je zajednički punomoćnik Igor Isailović, advokat iz Beograda, radi naknade štete, vrednost predmeta spora 100.000,00 dinara, nakon održane usmene i javne glavne rasprave, zaključene dana 23.04.2026. godine, doneo je:

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1 DELIMIČNO SE USVAJA tužbeni zahtev tužioca Vuka Cvijića iz Beograda, pa se OBAVEZUJU prvotuženi NID kompanija “Novosti” a.d. Beograd, izdavač elektronskog medija “Novosti.rs” (www.novosti.rs) i drugotužena Andrijana Nešić iz Beograda, glavni urednik elektronskog medija “Novosti.rs” (www.novosti.rs), da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljeni duševni bol zbog povrede časti i ugleda, usled objavljivanja teksta dana 22.01.2025. godine pod naslovom “ŠOLAKOV PROPAGANDISTA VUK CVILIĆ: Penzioneri koji podržavaju Vučića su hitlerovci! Obesićemo novinare koji nisu uz nas!", solidarno isplate iznos od 60.000,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 23.04.2026. godine, kao dana presuđenja, pa do konačne isplate, sve u roku od 8 dana od dana prijema pisanog otpravka presude.

II ODBIJA SE tužbeni zahtev tužioca Vuka Cvijića iz Beograda u delu kojim je tražio da se obavežu prvotuženi NID kompanija “Novosti” a.d. Beograd, izdavač elektronskog medija“Novosti.ro (www.novosti.rs) i drugotužena Andrijana Nešić iz Beograda, glavni urednik elektronskop medija “Novosti.rs” (www.novosti.rs), da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljeni duševni bol zbog povrede časti i ugleda, usled objavljivanja teksta dana 22.01.2025. godine pod naslovom "ŠOLAKOV PROPAGANDISTA VUK CVIJIĆ: Penzioneri koji podržavaju Vučića su hitlerovci! Obesićemo novinare koji nisu uz nas!", solidarno isplate iznos preko dosuđenog iznosa u stavu prvom izreke presude od 60.000,00 dinara, a do traženog iznosa od 100.000,00 dinara, odnosno za iznos od još 40.000,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 23.04.2026. godine, kao dana presuđenja, pa do isplate, KAO NEOCHOVAN.

III USVAJA SE tužbeni zahtev tužioca Vuka Cvijića iz Beograda pa se OBAVEZUJE drugotužena Andrijana Nešić, kao glavni urednik elektronskog medija "Novosti.rs” (www.novosti.rs), da trajno ukloni tekst od 22.01.2026. godine, objavljen u eletronskom mediju novosti.rs "ŠOLAKOV PROPAGANDISTA VUK CVIJIĆ: Penzioneri koji podržavaju Vučića su hitlerovci! Obesićemo novinare koji nisu uz nas!", bez odlaganja, a najkasnije narednog dana od dana pravnosnažnosti presude, pod pretnjom posledica propuštanja.

IV USVAJA SE tužbeni zahtev tužioca Vuka Cvijića iz Beograda, pa se OBAVEZUJE drugotužena Andrijana Nešić, kao glavni urednik elektronskog medija "Novosti.rs” (www.novosti.rs), da objavi uvod i izreku ove presude, bez komentara i bez odlaganja, o svom trošku, a najkasnije u drugom narednom broju, odnosno izdanju, počev od dana pravnosnažnosti presude, pod prernjom posledica propuštanja.

V OBAVEZUJU SE tuženi da tužiocu na ime naknade troškove parničnog postupka solidarno isplate iznos od 64.500,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana izvršnosti presude pa do konačne isplate, sve u roku od 8 dana od dana prijema pisanog otpravka presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.