ODANI NASLEDNIK SVETOG SAVE: U Pećkoj Patrijaršiji proslavljena ktitorska slava Svetog arhiepiskopa Arsenija Sremca

SVETOM arhijerejskom liturgijom, koju je služio vladika novobrdski Ilarion, kao i rezanjem slavskog kolača uz prisustvo brojnih vernika i sveštenstva danas je u Pećkoj Patrijaršiji obeležena ktitorska slava Svetog arhiepiskopa Arsenija Sremca.

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Podsetivši na značaj Svetog Arsenija, odanog naslednika Svetog Save, koji je ustrojio ovo sveto mesto, vladika Ilarion je u besedi istakao da današnje sabranje naroda znači povratak Gospodu Hristu iz svih rasejanosti.

- Dođosmo ovde, pre svega, da budemo sa Gospodom Hristom, da se osvestimo, da se vratimo njemu iz naših rasejanosti i da se ponovo setimo kako smo blagosloveni, zato što imamo ovo mesto, imamo Pećku patrijaršiju, imamo patrijarha za kojim idemo već vekovima. I u dobru i u zlu idemo za našim predstojateljima, za koje se molimo, počevši od Svetoga Save, pa danas posebno treba da se setimo njegovog naslednika i sina ljubljenog, njegovog kelijnika, Svetog Arsenija, koji ga je nasledio na tronu i koji je ovo mesto ustrojio na mestu gde je postojala crkva i ranije - istakao je u besedi vladika Ilarion.

Vladika je podsetio da u ovom vremenu manastir čuvaju monahinje, ističući njihovu hrabrost i posvećenost, pozivajući pri tom verni narod i na molitvu za sestru Melaniju koja se nalazi na lečenju.

- Neka bi Gospod Bog dao snage sestrama monahinjama, svedocima vaskrsenja Hristovog u ovome mestu, da istraju i čuvaju ovu svetinju. Po prvi put, eto, u ovo novije vreme Pećku patrijaršiju čuvaju monahinje, i neka promisao postoji u tome da nas Bog pouči da i onaj slabiji sasud ima svoju snagu, onako kako žene mironosice ostadoše pod krstom Hristovim i projaviše hrabrost svima nama za pouku, tako neka i ove naše nove mironosice na čelu sa mati Haritinom, koja je sada uz svoju sestru za koju treba da se pomolimo, našu sestru Melaniju koja se leči, neka ih Gospod i sve nas isceli i ukrepi i neka bismo se, braćo i sestre, na ovom svetom mestu sabirali na mnoga i blaga ljeta i neka bismo se lečili od svojih slabosti, proslavljajući jednoga u trojici Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha - kazao je u besedi vladika Ilarion.

Inače, ktitorska slava Pećke patrijaršije danas je okupila više stotina vernika sa Kosova i Metohije, centralne Srbije kao i Republike Srpske.