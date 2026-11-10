ODANI NASLEDNIK SVETOG SAVE: U Pećkoj Patrijaršiji proslavljena ktitorska slava Svetog arhiepiskopa Arsenija Sremca
SVETOM arhijerejskom liturgijom, koju je služio vladika novobrdski Ilarion, kao i rezanjem slavskog kolača uz prisustvo brojnih vernika i sveštenstva danas je u Pećkoj Patrijaršiji obeležena ktitorska slava Svetog arhiepiskopa Arsenija Sremca.
Podsetivši na značaj Svetog Arsenija, odanog naslednika Svetog Save, koji je ustrojio ovo sveto mesto, vladika Ilarion je u besedi istakao da današnje sabranje naroda znači povratak Gospodu Hristu iz svih rasejanosti.
- Dođosmo ovde, pre svega, da budemo sa Gospodom Hristom, da se osvestimo, da se vratimo njemu iz naših rasejanosti i da se ponovo setimo kako smo blagosloveni, zato što imamo ovo mesto, imamo Pećku patrijaršiju, imamo patrijarha za kojim idemo već vekovima. I u dobru i u zlu idemo za našim predstojateljima, za koje se molimo, počevši od Svetoga Save, pa danas posebno treba da se setimo njegovog naslednika i sina ljubljenog, njegovog kelijnika, Svetog Arsenija, koji ga je nasledio na tronu i koji je ovo mesto ustrojio na mestu gde je postojala crkva i ranije - istakao je u besedi vladika Ilarion.
Vladika je podsetio da u ovom vremenu manastir čuvaju monahinje, ističući njihovu hrabrost i posvećenost, pozivajući pri tom verni narod i na molitvu za sestru Melaniju koja se nalazi na lečenju.
- Neka bi Gospod Bog dao snage sestrama monahinjama, svedocima vaskrsenja Hristovog u ovome mestu, da istraju i čuvaju ovu svetinju. Po prvi put, eto, u ovo novije vreme Pećku patrijaršiju čuvaju monahinje, i neka promisao postoji u tome da nas Bog pouči da i onaj slabiji sasud ima svoju snagu, onako kako žene mironosice ostadoše pod krstom Hristovim i projaviše hrabrost svima nama za pouku, tako neka i ove naše nove mironosice na čelu sa mati Haritinom, koja je sada uz svoju sestru za koju treba da se pomolimo, našu sestru Melaniju koja se leči, neka ih Gospod i sve nas isceli i ukrepi i neka bismo se, braćo i sestre, na ovom svetom mestu sabirali na mnoga i blaga ljeta i neka bismo se lečili od svojih slabosti, proslavljajući jednoga u trojici Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha - kazao je u besedi vladika Ilarion.
Inače, ktitorska slava Pećke patrijaršije danas je okupila više stotina vernika sa Kosova i Metohije, centralne Srbije kao i Republike Srpske.
Preporučujemo
SPREMITE SE ZA KIŠU I OBLAKE: Pred nama su sveži dani
10. 11. 2026. u 13:52
SUTRA NA PRAZNIK RADIĆE 66 DEŽURNIH POŠTI: Granične pošte rade bez prekida
10. 11. 2026. u 13:18
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Plenković: "Pogledajte snimak, Periš je ubijen!"
DELOVE snimka nadzorne kamere iz sobe u kojoj je preminuo Periš, juče je objavio Jutarnji list, nakon čega je Ministarstvo zdravlja zatražilo hitno izjašnjavanje Grada Zagreba u čijoj nadležnosti je psihijatrija u Jankomiru.
10. 11. 2026. u 10:25 >> 11:18
Komentari (0)