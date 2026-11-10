SUTRA NA PRAZNIK RADIĆE 66 DEŽURNIH POŠTI: Granične pošte rade bez prekida

NA državni praznik Dan primirja u Prvom svetskom ratu sutra će raditi 66 dežurnih pošti širom zemlje, u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu i drugim većim gradovima, kao i pošte na graničnim i administrativnim prelazima, saopštila je Pošta Srbije.

foto Ž. Vorinski

Pošte na graničnim prelazima Čukarka, Sremska Rača, Batrovci i Horgoš, kao i na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak, radiće bez prekida, dok će pošta na graničnom prelazu Gradina dežurati od 7 do 18 i 30 časova.

U Beogradu će Glavna pošta u Takovskoj 2 raditi uobičajeno, od 8 do 21 i 30, a dežuraće i pošta na aerodromu Nikola Tesla, od 8 do 14 časova.

Kako je saopšteno, otvorene će biti i pošte u tržnim centrima, objektima Univereksport i druge dežurne pošte. Van prestonice radiće pošte u tržnim centrima u Pančevu i Kragujevcu, objekti Univereksport u Beogradu, Novom Sadu i okolini, Zrenjaninu i Somboru, objekti Roda u Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu i Šapcu, kao i pošta na Zlatiboru i druge dežurne pošte u gradovima širom Srbije.

Kompletna lista dežurnih pošta sa radnim vremenima dostupna je na internet stranici Pošte Srbije.

(Tanjug)