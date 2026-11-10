NAPADI PASA PRAZNE KASU: Ova opština za dve godine isplatila više od 14 miliona dinara za odštete i troškove
Iz budžeta opštine Ivanjica tokom 2025. godine i u dosadašnjem toku 2026. godine isplaćeno je čak 14.252.000 dinara na ime naknade štete izazvane napadima pasa, stradanja domaćih životinja, kao i pratećih sudskih i administrativnih troškova.
Tokom 2025. godine po ovom osnovu izdvojeno je ukupno 7.507.000 dinara. Od te sume, za ujede pasa isplaćeno je 3.977.000 dinara, za štetu nastalu na domaćim životinjama 1.736.000 dinara, dok su troškovi samih postupaka opštinsku kasu koštali dodatnih 1.724.000 dinara.
Sličan trend nastavljen je i u 2026. godini, gde je do novembra zabeležen iznos od 6.745.000 dinara. Za odštete zbog ujeda pasa do sada je isplaćeno 3.653.000 dinara, šteta pričinjena domaćim životinjama iznosi 1.454.000 dinara, dok su troškovi postupaka dostigli 1.638.000 dinara.
Opštinski pravobranilac ističe da se u praksi javlja ozbiljan problem dokazivanja da li je životinja koja je nanela povrede pas lutalica ili ima vlasnika. Pored toga, naglašava se važnost precizne medicinske dokumentacije, odnosno neophodnost da lekarski nalazi nedvosmisleno potvrde da povrede zaista odgovaraju ujedima pasa.
Kao trajnije rešenje ovog dugogodišnjeg problema pominje se uvođenje sistema zoohigijene. Prema nezvaničnim procenama, uspostavljanje adekvatne zoohigijenske službe iziskivalo bi značajna ulaganja, ali bi dugoročno moglo rasteretiti opštinski budžet od milionskih izdataka za sudska poravnanja i naknade štete.
(Telegraf)
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