Nišlije brzo reagovale: Saša Caki Stojanović novi sportski direktor Radničkog

SAŠA Caki Stojanović, nekadašnji igrač i kapiten Fudbalskog kluba Radnički, imenovan je za novog sportskog direktora kluba.

FOTO: FK Radnički Niš

Bivši igrač Nišlija i Crvene zvezde je istakao da je moralna dužnost svakog, kome klub sa Juga Srbije nešto znači, da bude uz klub u ovom momentu i pomogne u domenu svojih mogućnosti.

- Srećan sam što se vraćam na "Čair", mada sam ja i posle završetka karijere često bio ovde pa i nemam neki osećaj da sam odlazio. Svi znamo u kakvoj se situaciji Radnički sada nalazi i moramo zajedničkim silama da se potrudimo da prevaziđemo sve što nas je snašlo od početka sezone. Svi bivši igrači, navijači i sportska javonost sada treba da budu uz nas, jer mi drugi klub nemamo. Radnički je brend, ne samo grada, već i cele države. Pratio sam sve utakmice kod kuće, neke i na strani, tako da sam dobro upoznat sa igračkim kadrom. Što se samih rezultata tiče, nekada i sreća nije bila uz nas, ali čvrsto verujem da to može, a i mora da se preokrene u našu korist - rekao je Stojanović i nastavio.

- Nadam se da ćemo uspeti da se stabilizujemo u tom sportskom delu. Cilj je da u nastavku sezone, do zimskog prelaznog roka osvojimo što veći broj bodova i krenemo uzlaznom putanjom. Posle ćemo videti šta i kako. U narednom periodu obaviću razgovor i sa šefom stručnog štaba Nikolom Drinčićem da čujem njegovo mišljenje. Onda ću isto uraditi i sa trenerima mlađih selekcija. Plan nam je da Radnički postane centar regiona i da okupljamo talente iz ovog dela Srbije - zaključio je nekada sjajni vezsita.

Saša Caki Stojanović rođen je 21. januara 1983. godine u Nišu. Ponikao je u mlađim kategorijama Radničkog, a za prvi tim je igrao u dva navrata. Od 2012. do 2014. godine i od 2016. do 2020. Ukupno je za Radnički odigrao 130 utakmica i postigao 22 pogotka. Bio je važan deo ekipe koja je 2019. godine postala vicešampion Srbije i igrala kvalifikacije za Ligu Evrope 2018. i 2019. godine. Važi za jednog od najvećih majstora fudbala u istoriji Radničkog. Od aktivnog igranja oprostio se u junu 2020. godine i to u dresu Radničkog.

Osim za Radnički, tokom bogate karijere je nastupao za PSV, FK Ajndhoven, Rozendal, Aris iz Limasola, Hapoel Haifu, Etnikos, Univerzitateu iz Kluža i Crvenu zvezdu.

Fudbalski klub Radnički želi Saši Stojanoviću mnogo uspeha na funkciji sportskog direktora uz uverenje da će svojim iskustvom doprineti ostvarenju sportskih ciljeva našeg kluba.

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