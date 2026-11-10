HAOS NA SEDNICI SPS: Tončev zatražio ostavke rukovodstva - Dačić dva puta izlazio sa sastanka

NA jučerašnjoj sednici Socijalističke partije Srbije, kojoj su se okupili predstavnici opštinskih i gradskih odbora ove stranke, pojedini šefovi odbora tražili su smenu rukovodstva, dok je ministar u tehničkom mandatu Novica Tončev zahtevao da se raspusti Predsedništvo, da se što pre zakaže Kongres i izabere novo rukovodstvo!

Foto: N. Skenderija

Kako prenosi portal Nova, predsednik SPS-a Ivica Dačić je dva puta izlazio sa sastanka, pokušavajući da spusti tenzije, ali bezuspešno. Tom prilikom otkrio je i zašto socijalisti nisu išli na jednu listu sa Aleksandrom Vučićem i SNS, što je bilo pitanje predsednika Gradskog odbora Nikole Nikodijevića.

Predstavnici opštinskih i gradskih odbora SPS-a okupili su se juče popodne, da još jednom analiziraju postizbornu krizu u stranci, ali i da zatraže odgovornost onih za koje smatraju da su najviše doprineli lošem rezultatu i ostanku ispod cenzusa na nedavno održanim vanrednim parlamentarnim izborima.

Među prvima se za reč javio ministar u tehničkom mandatu i potpredsednik GO SPS Novica Tončev. On je najpre zamerio Ivici Dačiću što ističe izborni rezultat SPS iz Peći, gde su socjalisti osvojili oko 180 glasova, a ne spominje njegov rezultat iz Surdulice gde je za socijaliste glasalo oko 4.000 građana.

- Tončev je rekao da Dačić tako hoće da sačuva poziciju Snežane Paunović jer je ona iz Peći, a da s druge strane umanjuje njegov učinak na lokalu. On je istakao da je zahvaljujući njemu SPS u Surdulici osvojio ubedljivo najviše glasova, više nego Novi Sad i Niš zajedno - otkriva izvor Nove.

Tončev je zatim tražio da celo rukovodstvo podnese ostavke i da se Kongres održi što pre. Inače, Kongres SPS trebalo bi da se redovno održi u decembru, ali je nakon izbornog neuspeha rukovodstvo isplaniralo da ga odloži za februar.

Onda je na red došao beogradski odbor SPS, koji inače predvodi Nikola Nikodijević, predsednik Skupštine grada Beograda.I on se obratio okupljenima tražio da se objasni čija je odluka bila da se se na izbore izađe samostalno, te na osnovu čega je procenjeno da SPS prolazi cenzus.

- Oni su se redom javili za reč i tražili su ostavke rukovodstva. Nisu se pominjala konkretna imena, ali se na osnovu izrečenog moglo pretpostaviti da se cilja na Snežanu Paunović i Vladimira Zagrađanina. Postavili su pitanje oko toga kako je doneta odluka da SPS na izbore ide samostalno, a ne u koaliciji sa SNS, pogotovu zato što su na svim lokalnim izborima koji su održani u prethodnih godinu i po dana izlazili u koaliciji. Oni, inače, pretpostavljaju da strankom zapravo rukovodi Vladan Zagrađanin, a ne Ivica Dačić, pa smatraju da su to bile njegove odluke - kaže sagovornik Nove.

Ivica Dačić je dva puta izlazio i vraćao se, pokušavao je da smiri tenzije, a zatim je objasnio i odluku o samostalnom izlasku na izbore. On je rekao da bi izlazak na jednoj listi značio potpuno utapanje SPS u SNS, a naveo je i da Aleksandar Vučić nije želeo da dozvoli da u imenu zajedničke liste bude ime Ivice Dačića ili SPS-a.

I predstavnici beogradskog odbora, ali i Novica Tončev, tražili su da se ubuduće lokalnim odborima omogući da samostalno donose oduke o predizbornim, ali i postizbornim koalicijama. Nakon toga predstavnik SPS iz Kraljeva napustio je sastanak, rekavši da beogradski odbor nema prava da se buni, jer su ostvarili najslabiji rezultat u celoj Srbiji.

Lider SPS Ivica Dačić još nije komentarisao ove navode.

(nova.rs)