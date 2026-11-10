NOVI ŠEF DELEGACIJE EU U SRBIJI: Kreće novo poglavlje u evrointegracijama

TEHNIČKA usklađenost ne može da kompenzuje demokratsko nazadovanje, a napredak u pojedinačnim poglavljima ne može da zameni napredak u osnovnim načelima, i zbog toga će nova vlada pred sobom imati zahtevnu agendu, ocenio je danas u Novom Sadu otpravnik poslova Delegacije Evropske unije u Srbiji Džulijan Vasalo.

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ/ bg

Prilikom predstavljanja Godišnjeg izveštaja Evropske komisije za Srbiju za 2026, Vasalo je između ostalog ocenio da nakon formiranja nove vlade sledi ozbiljan posao, kako bi pristupanje Evropskoj uniji "prigrlilo celokupno društvo", a ne samo vlada.

- Srbija će morati da premosti podele u društvu, da ponovo izgradi poverenje u institucije, obnovi nezavisnost i pluralizam u medijima i takođe da otvori prostor za iskren dijalog o pitanjima koja su važna, uključujući i šta je to što evropski put stvarno sadrži - naveo je on.

Vasalo je ocenio da proces pristupanja EU mora da se vodi činjenicama i otvorenom debatom, a ne "manipulacijom i iskrivljenom slikom realnosti".

- Status zemlje kandidata zahteva kredibilnu posvećenost, koja će se pretočiti u konkretne akcije. Mi pozdravljamo spremnost koju je pobednička lista izrazila, da demokratiju i vladavinu prava stavi u središte svoje politike. Evropska unija gleda na snažnu i demokratsku Srbiju kao deo naše unije, i mi smo spremni da tesno sarađujemo sa novom vladom i da podržimo njene reforme - rekao je Vasalo.

Ocenio je da "snažan mandat donosi nov početak", a da sa obnovljenom energijom i prioritetima koji su usklađeni sa Evropskom unijom, Srbija ima sve ono što je neophodno da ponovo postane jedan od predvodnika među zemljama kandidatima.

Vasalo je ocenio i da su 25. oktobra građani Srbije vrlo jasno izrazili da žele borbu protiv korupcije, nezavisno pravosuđe, slobodne medije, demokratske institucije i poštovanje ljudskih prava, tre da je to upravo ono što i Evropska unija očekuje.

- To su pitanja koja su kočila napredak Srbije na njenom putu ka članstvu, i pitanja koja leže u samom srcu ovogodišnjeg izveštaja. Ona takođe predstavljaju i zajednički teren i pravu mogućnost da se ide napred - rekao je Vasalo.

Otpravnik poslova Delegacije EU u Srbiji ocenio je da je Srbija među zemljama kandidatima koje imaju najveći stepen usklađenosti sa pravnim tekovinama Evropske unije i takođe je dobro pripremljena za jedinstveno tržište i konkurentnost.

"Nije bilo napretka u pregovorima o pristupanju"

U izveštaju se ponavlja ocena Evropske komisije da je Srbija ispunila tehnička merila za otvaranje Klastera 3, te da je usklađivanje napredovalo u nekoliko oblasti politike.

Sa druge strane, dodao je Vasalo, izveštaj pokazuje da nije bilo napretka u pregovorima o pristupanju, da se situacija pogoršala u oblastima koje su najvažnije, a to su vladavina prava i ljudska prava, kao i da nije zabeležen nikakav napredak u pravosuđu.

Do nazadovasnja je došlo i u slobodi izražavanja, javnoj upravi i akademskim slobodama, upozorio je on, dodajući da je nastavljen i pritisak na nezavisne medije, te da je okvir za borbu protiv korupcije i dalje suviše slab, zbog čega postoji vrlo realan rizik od zarobljavanja države.

Vasalo je upozorio da budućnost u Evropskoj uniji zahteva moralnu jasnoću, te da glorifikacija osuđenih ratnih zločinaca nije u saglasju sa evropskim vrednostima.

- Ono podriva poverenje, podriva napore za izgradnju dobrosusedskih odnosa među zajednicama u ovom regionu, a podriva i izglede celokupnog regiona da se pridruži Evropskoj uniji - istakao je on.

Dodao je da se u izveštaju konstatuje slaba usklađenost Srbije sa evropskom zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom, koja je važna za zemlju koja teži da postane članica Evropske unije.

Govoreći o padu podrške evrointegracijama među građanima Srbije, Vasalo je ocenio da je svim vladama najteže bilo da sprovedu reforme u oblastima pravosuđa, vladavine prava i nezvisnosti medija, ali da je buduća vlada upravo te osnove stavila u središte svoje političke platforme.

Ono što iz fundamenta mora da se promeni jeste način na koji se vodi debata, naveo je Vasalo, ocenjujući da će, nakon što mediji postanu slobodni, a civilno društvo ne bude posmatrano kao pretnja, moći da se vodi otvorena debata među građanima o članstvu i evrointegracijama.

- Onda ćemo imati debatu koja se zasniva na činjenicama, a ne na iskrivljenoj slici realnosti. Ja mislim da su Srbi obrazovan narod koji misli svojom glavom i koji će sam moći najbolje da dođe do zaključka šta je to najbolje za njihovu zemlju - poručio je Vasalo.

Danas je u Novom Sadu Delegacija EU u Srbiji predstavila Godišnji izveštaj Evropske komisije za Srbiju za 2026. građanima, organizacijama civilnog društva, studentima i predstavnicima akademske zajednice.

Prethodno je Vasalo uručio izveštaj gradonačelniku Novog Sada Žarku Mićinu.

(Nova.rs)

BONUS VIDEO