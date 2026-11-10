Politika

JANKOVIĆ: Test nezavisnosti institucija biće prva odluka koja se neće dopasti novim vlastima

В.Н.

10. 11. 2026. u 13:53

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BIVŠI zaštitnik građana, pravnik Saša Janković, izdvojio je kao posebno važan trenutak za proveru nezavisnosti institucija prvu odluku koja se neće dopasti novoj vlasti.

ЈАНКОВИЋ: Тест независности институција биће прва одлука која се неће допасти новим властима

Foto Printskrin Jutjub Insajder Video

- Znate li koji će biti kritičan trenutak? Kada dođe prva odluka koja se u percepciji ne dopada novoj vlasti. Da vidimo kako će i ta nova vlast postupiti u takvoj situaciji, a kako će se institucije postaviti prema tom novom izveštaju - rekao je Janković za Insajder.

Naveo je da za najviše nosioce pravosudnih funkcija nema opravdanja za stanje koje su dozvolili, ističući da nezavisnost i velika ovlašćenja koja imaju podrazumevaju i odgovornost za postupanje u skladu sa Ustavom i zakonima.

- Ne vidim nikakvo opravdanje, apsolutno nikakvo opravdanje, za najviše tužioce, za najviše nosioce pravosudnih funkcija. Nema opravdanja za stanje koje su dozvolili - istakao je Janković.

"Dobro što institucije, makar sada, rade svoj posao"

Naveo je da tužioci i sudije imaju Ustavom zagarantovanu nezavisnost i velika ovlašćenja, od kojih zavisi da li će neko biti priveden i izveden pred sud ili će se slobodno kretati, uprkos sumnjama i nezadovoljstvu javnosti.

- Neko vam je dao ta ovlašćenja i ta ovlašćenja dolaze sa odgovornošću da se sprovode. I to ne bilo kako, već onako kako u Ustavu i zakonima piše. To se nije dešavalo, to je trajalo jako dugo - ukazao je Janković.

Dodao je da je dobro što institucije, makar sada, rade svoj posao, uz napomenu.

- Ne može se zanemariti činjenica da je veoma mali broj institucija pokušavao da pruži otpor onome što je danas dovelo do toga da moramo da gradimo institucije gotovo ispočetka - istakao je Janković.

(Danas)

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