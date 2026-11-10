JANKOVIĆ: Test nezavisnosti institucija biće prva odluka koja se neće dopasti novim vlastima
BIVŠI zaštitnik građana, pravnik Saša Janković, izdvojio je kao posebno važan trenutak za proveru nezavisnosti institucija prvu odluku koja se neće dopasti novoj vlasti.
- Znate li koji će biti kritičan trenutak? Kada dođe prva odluka koja se u percepciji ne dopada novoj vlasti. Da vidimo kako će i ta nova vlast postupiti u takvoj situaciji, a kako će se institucije postaviti prema tom novom izveštaju - rekao je Janković za Insajder.
Naveo je da za najviše nosioce pravosudnih funkcija nema opravdanja za stanje koje su dozvolili, ističući da nezavisnost i velika ovlašćenja koja imaju podrazumevaju i odgovornost za postupanje u skladu sa Ustavom i zakonima.
- Ne vidim nikakvo opravdanje, apsolutno nikakvo opravdanje, za najviše tužioce, za najviše nosioce pravosudnih funkcija. Nema opravdanja za stanje koje su dozvolili - istakao je Janković.
"Dobro što institucije, makar sada, rade svoj posao"
Naveo je da tužioci i sudije imaju Ustavom zagarantovanu nezavisnost i velika ovlašćenja, od kojih zavisi da li će neko biti priveden i izveden pred sud ili će se slobodno kretati, uprkos sumnjama i nezadovoljstvu javnosti.
- Neko vam je dao ta ovlašćenja i ta ovlašćenja dolaze sa odgovornošću da se sprovode. I to ne bilo kako, već onako kako u Ustavu i zakonima piše. To se nije dešavalo, to je trajalo jako dugo - ukazao je Janković.
Dodao je da je dobro što institucije, makar sada, rade svoj posao, uz napomenu.
- Ne može se zanemariti činjenica da je veoma mali broj institucija pokušavao da pruži otpor onome što je danas dovelo do toga da moramo da gradimo institucije gotovo ispočetka - istakao je Janković.
(Danas)
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