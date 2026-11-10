SPREMITE SE ZA KIŠU I OBLAKE: Pred nama su sveži dani
U SRBIJI oblačno sa povremenom kišom. Više padavina očekuje se u Vojvodini.
Pretežno oblačno, a kišna zona sa područja severne, zapadne i centralne Srbije, tokom popodneva i večeri proširiće se i na ostale predele naše zemlje. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i jak, južni i jugoistočni.
TOPLIJE, MESTIMIČNO SA KIŠOM, U PETAK I DO 25 °C.
Sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom, a više padavina očekuje se u drugom delu dana na severu Srbije. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 5 do 10 °S, a najviša dnevna od 13 do 18 °S, u Negotinskoj Krajini malo hladnije - oko 11 °S.
U četvrtak i petak dnevna temperatura biće znatno iznad proseka, u petak ponegde i oko 25 °S uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će na jugu Banata imati i olujne udare. Osetan pad temperature očekuje se u subotu. Do subote, tokom dana umereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, u subotu na visokim planinama i sa snegom. Od nedelje suvo sa sunčanim intervalima.
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