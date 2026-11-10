"BIO SAM U KUPATILU KAD JE PALA SA TERASE": Saslušan muškarac koji je bio s Ruskinjom u apartmanu na Zlatiboru pre njene smrti
A. Z. (23), državljanka Rusije, pronađena je juče pre podne mrtva na platou ispred stambene zgrade u širem centru Zlatibora, a obdukcioni nalaz pokazao je da je smrt nastupila usled pada sa visine.
Iako na telu nisu pronađene povrede koje bi ukazivale na neki drugi oblik nasilja, okolnosti pod kojima je došlo do tragedije i dalje se ispituju.
Kako je potvrđeno u Višem javnom tužilaštvu u Užicu, obdukcijom je utvrđeno da su kobne povrede nastale prilikom pada. Time je utvrđen uzrok smrti, ali ne i sve okolnosti koje su prethodile ovom događaju.
Telo mlade Ruskinje pronađeno je u ponedeljak pre podne, nakon čega su policija i forenzičke ekipe izašle na lice mesta. Prostor oko zgrade bio je obezbeđen tokom uviđaja, a policija je odmah počela da prikuplja informacije o boravku devojke na Zlatiboru, osobama sa kojima je bila u kontaktu i dešavanjima u apartmanu koji je iznajmila.
Posebnu pažnju istražitelja privukle su okolnosti u samom apartmanu. Prema saznanjima iz izvora bliskih istrazi, u njemu su primećeni tragovi lomljenja, a u trenutku tragedije sa devojkom se nalazio i jedan državljanin Rusije.
- Muškarac, ruski državljanin, koji je bio sa njom u apartmanu u momentu kada je ona skočila, javio se sam policiji, ali nakon što ga je policija pozvala na mobilni telefon. On je dao svoju izjavu i potom pušten, ali je policija zadržala njegov pasoš, dok se provere u vezi sa ovim slučajem nastavljaju. On je tvrdio da je bio u kupatilu, kada je ona skočila - saznajemo od izvora bliskog istrazi.
Nađene poruke
Dodatnu pažnju istražitelja privukle su i poruke pronađene u mobilnom telefonu stradale devojke. Prema nezvaničnim saznanjima, u prepisci postoje navodi koji ukazuju na to da je ona i ranije govorila o samoubistvu. I ovaj trag se proverava u pokušaju da se utvrdi šta se događalo neposredno pre pada.
U prvim satima nakon pronalaska tela istražitelji nisu isključivali nijednu mogućnost - od nesrećnog slučaja i samoubistva do eventualnog krivičnog dela. Zbog toga su prikupljani tragovi iz apartmana, proveravani poslednji kontakti stradale i obavljani razgovori sa osobama koje bi mogle da pruže informacije o događaju.
Stanari, koji su bili u toj zgradi svedočili su da nisu ništa neobično čuli, kada je pala devojka i pronađeno njeno telo.
Policija i Više javno tužilaštvo u Užicu nastavljaju da utvrđuju sve okolnosti smrti 23-godišnje Ruskinje.
(Kurir)
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