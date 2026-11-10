"BIO SAM U KUPATILU KAD JE PALA SA TERASE": Saslušan muškarac koji je bio s Ruskinjom u apartmanu na Zlatiboru pre njene smrti

A. Z. (23), državljanka Rusije, pronađena je juče pre podne mrtva na platou ispred stambene zgrade u širem centru Zlatibora, a obdukcioni nalaz pokazao je da je smrt nastupila usled pada sa visine.

Foto: Novosti/MUP

Iako na telu nisu pronađene povrede koje bi ukazivale na neki drugi oblik nasilja, okolnosti pod kojima je došlo do tragedije i dalje se ispituju.

Kako je potvrđeno u Višem javnom tužilaštvu u Užicu, obdukcijom je utvrđeno da su kobne povrede nastale prilikom pada. Time je utvrđen uzrok smrti, ali ne i sve okolnosti koje su prethodile ovom događaju.

Telo mlade Ruskinje pronađeno je u ponedeljak pre podne, nakon čega su policija i forenzičke ekipe izašle na lice mesta. Prostor oko zgrade bio je obezbeđen tokom uviđaja, a policija je odmah počela da prikuplja informacije o boravku devojke na Zlatiboru, osobama sa kojima je bila u kontaktu i dešavanjima u apartmanu koji je iznajmila.

Posebnu pažnju istražitelja privukle su okolnosti u samom apartmanu. Prema saznanjima iz izvora bliskih istrazi, u njemu su primećeni tragovi lomljenja, a u trenutku tragedije sa devojkom se nalazio i jedan državljanin Rusije.

- Muškarac, ruski državljanin, koji je bio sa njom u apartmanu u momentu kada je ona skočila, javio se sam policiji, ali nakon što ga je policija pozvala na mobilni telefon. On je dao svoju izjavu i potom pušten, ali je policija zadržala njegov pasoš, dok se provere u vezi sa ovim slučajem nastavljaju. On je tvrdio da je bio u kupatilu, kada je ona skočila - saznajemo od izvora bliskog istrazi.

Nađene poruke

Dodatnu pažnju istražitelja privukle su i poruke pronađene u mobilnom telefonu stradale devojke. Prema nezvaničnim saznanjima, u prepisci postoje navodi koji ukazuju na to da je ona i ranije govorila o samoubistvu. I ovaj trag se proverava u pokušaju da se utvrdi šta se događalo neposredno pre pada.

U prvim satima nakon pronalaska tela istražitelji nisu isključivali nijednu mogućnost - od nesrećnog slučaja i samoubistva do eventualnog krivičnog dela. Zbog toga su prikupljani tragovi iz apartmana, proveravani poslednji kontakti stradale i obavljani razgovori sa osobama koje bi mogle da pruže informacije o događaju.

Stanari, koji su bili u toj zgradi svedočili su da nisu ništa neobično čuli, kada je pala devojka i pronađeno njeno telo.

Policija i Više javno tužilaštvo u Užicu nastavljaju da utvrđuju sve okolnosti smrti 23-godišnje Ruskinje.

(Kurir)