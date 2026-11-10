Srušio se tokom treninga: Bajern objavio najnovije vesti o svom treneru!
Tim iz Minhena ima razlog za zadovoljstvo.
Trener fudbalera Bajerna iz Minhena Vensan Kompani vratio se danas u klupski trening centar prvi put otkako se krajem prošlog meseca srušio tokom treninga, preneo je AP.
Kako prenosi nemački magazin "Kiker", Kompani je obavio lekarske preglede u trening-centru u ulici Zebener, čime je napravio još jedan korak ka planiranom povratku na klupu Bajerna posle reprezentativne pauze.
Bajern u utorak nije imao zajednički trening, pošto se većina igrača nalazi sa nacionalnim selekcijama.
Klub iz Minhena će narednu utakmicu odigrati 20. novembra, kada će na svom terenu dočekati Keln u desetom kolu Bundeslige.
Kompani (40) se srušio 23. oktobra dok je posmatrao trening rezervnog tima, a potom je prebačen u bolnicu, gde je lečen zbog iritacije moždanih ovojnica, odnosno upale tkiva koje obavija mozak ili kičmenu moždinu.
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