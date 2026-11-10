Zvezdu sigurno preskače! Da li će Panter biti spreman za Partizan?

Amerikanac sa srpskim pasošem doživeo tešku povredu.

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Tokom jučerašnjeg dana pojavila se vest da je Kevin Panter doživeo peh i da ga neće biti u nekoliko važnih predstojećih mečeva Barselone.

U toj grupi je navedeno i odmeravanje snage sa Crvenom zvezdom, ali kako stvari stoje, nekadašnji lider Partizana preskočiće duel i protiv kluba u kome je stekao slavu.

Prema zvaničnom saopštenju dvostrukog osvajača Evrolige, Panteru je dijagnostikovano uganuće levog skočnog zgloba. Kako se navodi, ova povreda odvojiće kapitena Barselone u periodu od šest nedelja, iako je prvo bitno bilo rečeno da će odsustvovati upola manje.

To znači da će sjajni šuter propustiti dolazak Crvene zvezde (20. novembar) u Blaugranu, ali i okršaj sa svojim Partizanom, koji je na programu 11. decembra u Beogradskoj areni.

Podsetimo, ne tako davno miljenik "grobara" zadobio je povredu u meču ACB lige, koja se igrala u nedelju protiv Breogana. Kevin Panter je teško pao i nije mogao samostalno da izađe sa parketa, izneli su ga i već tada se naslutilo da ga čeka duga pauza. Sada je samo potvrđena.

Barselona u narednom 11. kolu Evrolige gostuje lideru takmičenja, Panatinaikosu u Atini.

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