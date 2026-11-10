"IMAMO ŠEST TAČAKA I NADAM SE DA ĆE PROĆI RUTINSKI" Prof. dr Radenović: Očekujem stabilizaciju, priželjkujem da dođe do pomirenja

GOSTUJUĆI na Kurir televiziji, prof. dr Stojan Radenović izjavio je da predstojeća konstitutivna sednica Skupštine Srbije treba da prođe rutinski, kroz šest tačaka dnevnog reda i bez ikakvih ispada.

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Pored dve najveće liste, skupštinske klupe zauzeće i predstavnici pet manjinskih lista. U takvom odnosu političkih snaga, predstojeća sednica neće biti samo formalni početak rada novog saziva, već i prvi ozbiljan test za njegove aktere, ali i prilika da se naslute obrisi buduće izvršne vlasti.

Radenović kao najstariji poslanik u ovom sazivu ima čast, ali i veliku odgovornost da vodi konstitutivnu sednicu, pa je izneo svoja očekivanja u studiju Kurir televizije.

- Očekujem da će proći rutinski. Treba još malo sa sekretarom skupštine Smiljanićem da obnovim gradivo jer sam sednicu već jednom vodio. Neće tu ništa naročito da se dešava, ima šest tačaka dnevnog reda i sve će biti rutinski. Ne verujem da će biti ispada. U prošlom sazivu opozicija nije dala da se vodi, čak je prilazila do mene, bilo je dosta ispada jer su smatrali da su izbori pokradeni. Ovi izbori su specifični, prvi put da niko nije rekao da je bila krađa. Gospodin Aleksandar Vučić već je krenuo borbu za oslobađanje Srbije. Pazite, Studentska lista nema još verifikovane mandate, još nije izvršena zvanična tranzicija vlasti, a oni su počeli da primenjuju revolucionarni teror - započeo je Radenović, pa naveo primer:

- Juče kada je gostovao prof. Šoškić on se setio neke izjave Papića sa RTS iz 2012. i zbog toga je smenjen. Podržavam reči Vučića, nisam član stranke, ali želim da Srbija napreduje u demokratskom pogledu i da postoji tolerancija. Vučić je postigao velike rezultate, a to će tek da se vidi u istoriji. Studentska lista ima oko 150 doktora nauka, a čime se bave, pa oni hoće da negiraju sve ono što je urađeno za ovih 15 godina. Korisna je smena vlasti, ali moramo da priznamo da je dosta toga urađeno.

Pajić je analizirao saziv parlamenta, naročito nakon reči Radenovića da se nada da neće biti iskušenja u tom momentu.

- Nadam se da će ovaj put sednica proći u demokratskom tonu, da SNS i njeni eksponenti, neće kao prošli put nazivati ljude izdajnicima i neprijateljima. Mislim da to nije dobar ton. Nadam se da će za svaku zloupotrebu demokratskog procesa zaista opominjati poslanike i koristiti mehanizme koje skupština tu pruža.Ana Brnabić je među najtvrđim vojnicima SNS i ona je svoju poziciju teško zloupotrebljavala. To sve mora da se promeni, a nova većina, koja preuzima vlast, nadam se da će zadati okvir u kojem će svi izbori biti demokratski, fer i pošteni. Revolucionarni teror nije nešto što se dešava na ulicama, takav teror je kada na ulicama streljate i uzimate pravdu u svoje ruke, a to se ovde ne dešava - rekao je Pajić.

O Informeru

Radenović je objasnio mladom kolegi na šta je konkretno mislio kada je spomenuo da se kod nas dešava teror.

- Samo da ispravim kolegu, kada sam presedavao prošlog puta nikoga nisam nazvao neprijateljima. Naprotiv, iz opozicije su mene vređali, govorili su kako me nije sramota od unuka da podržim kriminalnu grupu. To je teška uvreda. U skupštini sam se osećao loše kada su mi govorili da je SNS kriminalna grupa. Zato ja ovo nazivam terorom, zar nije teror da jednu zvaničnu televiziju ukinete potezom pera, to se nije dešavalo u proteklih sto godina u svetu, a to SNS nije padalo na pamet. Meni je bilo žao kada su ušli i ponižavali Vučićevića. Nemam o njemu mišljenje, ali je teror da ponižavate prvog čoveka neke televizije. To se kod nas Srba nije dešavalo - rekao je Radenović.

Pajić je odgovorio Radenoviću, pa je rekao da Informer nije radio onako kako je trebalo.

- Činjenica je da Informer nije radio kako treba, kršio je zakon jako puno. Oni treba da budu sankcionisani u skladu sa zakonom, a ako ne poštuju zakon, treba da budu ugašeni i ne treba da dobijaju subvencije države. Mislim da je fer da se sankcioniše svako ko ne radi u skladu sa zakonom. Pomenuta televizija je propagandna koja je sistematski uništavala živote ljudima tokom prethodnog perioda. Ovo je sudbina kakvu takva pravna lica doživljavaju - rekao je Pajić.

Pajić je istakao da ukoliko Studentska lista bude radila odgovorno, iako ispred sebe ima težak zadatak, da će uspeti da ga reši.

- Ukoliko Studentska lista bude radila odgovorno, a nadam se da hoće, onda će to biti mandat koji pred sobom ima težak zadatak, ali mislim da ljudi koji će učestvovati imaju i odgovornost i snage za to, pa ćemo videti.

Radenović je komentarisao da li od 17. novembra očekuje konačnu političku stabilizaciju ili nastavak provociranja.

- Očekujem stabilizaciju, voleo bih, priželjkujem da dođe do pomirenja, razumevanja, normalnosti. Juče nisu hteli da se pojave u zgradi Skupštine, zna se kako se priprema konstitutivna sednica, daš ime i prezime, a oni su to poptuno izignorisali - rekao je Radenović.

Pajić ga je presreo u govoru, pa je rekao da moramo biti fer i da nisu imali nikakvu obavezu da to urade.

- Nemaju obavezu, da budemo fer, nisu u obavezi da komuniciraju sa Anom Brnabić. To je prosto strategija po pitanju skupštine, ko će biti popredsednici videćemo, da li će ova vlast pozvati manjine, to je važno jer su one bitne. Mislim da bi to bilo jako dobro - dodao je Pajić.

(Kurir)