Delegacija FIFA i UEFA dolazi u Beograd!

Fudbalski savez Srbije nalazi se pred radikalnim rezovima, pošto u sredu u Beograd hitno doputuje visoka zajednička delegacija svetske i evropske kuće fudbala (FIFA i UEFA).

FOTO: M. Vukadinović

Prema saznanjima "Sport kluba", u srpsku prestonicu stiže šestočlani tim, po tri predstavnika iz Ciriha i Niona sa jasnim i konkretnim zadatkom, pronalaženje hitnog modela za prevazilaženje duboke krize koja potresa domaći krovni savez.

Reč je o vrhunskim specijalistima za rešavanje kriznih situacija koji iza sebe imaju bogato međunarodno iskustvo u kriznim područjima širom sveta. Predvodnik ove visoke delegacije biće Luka Nikola, nekadašnji kadar UEFA, a danas direktor za upravljanje i odnose sa zainteresovanim stranama u FIFA, čovek koji godinama do detalja prati i poznaje prilike unutar Fudbalskog saveza Srbije.

Zvaničan plan posete predviđa da se gosti iz krovnih organizacija odmah po sletanju na aerodrom "Nikola Tesla" sastanu sa čelnicima FSS, predstavnicima Zajednice klubova Superlige i Prve lige Srbije, kao i ostalim relevantnim akterima domaćeg fudbala. Cilj ovih hitnih sastanaka je detaljno „sondiranje“ i analiza trenutnog, alarmantnog stanja na Terazijama.

Nakon što saslušaju sve strane, autoriteti iz FIFA i UEFA predočiće jasan model, ili više pravno održivih opcija, za izlazak iz institucionalnog kolapsa.

Iako je situacija dramatična, prema nezvaničnim informacijama, predstojeća sednica Skupštine FSS, koja je zakazana za subotu, 14. novembar, za sada nije pod znakom pitanja niti se planira njeno odlaganje. Ipak, dolazak eksperata iz Ciriha i Niona definitivno će uobličiti i doneti konačan stav o validnosti mandata trenutnog skupštinskog saziva, kao i svih komisija koje su konstituisane sada već daleke 2022. godine.

Konačan rasplet, smernice za naredne korake i odluka o tome u kom pravcu će ići budućnost srpske kuće fudbala biće poznati u najkraćem mogućem roku. Jedno je sigurno, u krovnim fudbalskim organizacijama je "dogorelo do nokata", a Beograd od srede preuzima ulogu terena na kome se igra ključna utakmica za spas srpskog fudbala.

