Tenis

Arina Sabalenka donela radikalnu odluku

М.М.

10. 11. 2026. u 15:08

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Otkaz za dva člana tima

Арина Сабаленка донела радикалну одлуку

FOTO: Tanjug/Chris Young/The Canadian Press via AP

Arina Sabalenka odlučila je da povuče radikalan potez i napravi ozbiljne promene u svom stručnom štabu. Beloruska teniserka, trenutno druga na WTA listi, raskinula je saradnju sa dvojicom članova svog tima, Maksom Mirnjijem i Helen Muravskom.

Prema informacijama koje prenose svetski mediji, Sabalenka je odlučila da se zahvali na saradnji konsultantu Mirnjiju i fizioterapeutkinji Muravskoj.

Ovakva odluka dolazi posle sezone u kojoj nije uspela da osvoji nijednu Grend slem titulu. Sabalenka je igrala finala Australijan opena i US opena, ali je u oba navrata ostala bez trofeja. U međuvremenu je izgubila i prvo mesto na svetskoj rang-listi, na koje je stigla Elena Ribakina.

Mirnji, nekadašnji vrhunski teniser iz Belorusije, pridružio se njenom timu u avgustu 2025. godine u ulozi konsultanta. Tokom karijere osvojio je šest Grend slem titula u muškom dublu i još četiri u miks dublu.

Sa druge strane, Helen Muravska bila je deo tima još od 2020. godine. Kao fizioterapeutkinja bila je zadužena za fizičku pripremu, oporavak i prevenciju povreda, a njen odlazak predstavlja još jednu značajnu promenu u ekipi druge teniserke sveta.

Zanimljivo je da je Sabalenka promene napravila u trenutku kada nastupa na Završnom turniru sezone. Beloruskinja je takmičenje otvorila pobedom nad Karolinom Muhovom rezultatom 7:6 (7:2), 7:5, posle gotovo dva sata borbe.

U grupnoj fazi očekuju je još dueli sa Mirom Andrejevom i Elinom Svitolinom, a ostaje da se vidi da li će promene u stručnom štabu doneti željeni efekat u nastavku sezone.

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