Arina Sabalenka donela radikalnu odluku
Otkaz za dva člana tima
Arina Sabalenka odlučila je da povuče radikalan potez i napravi ozbiljne promene u svom stručnom štabu. Beloruska teniserka, trenutno druga na WTA listi, raskinula je saradnju sa dvojicom članova svog tima, Maksom Mirnjijem i Helen Muravskom.
Prema informacijama koje prenose svetski mediji, Sabalenka je odlučila da se zahvali na saradnji konsultantu Mirnjiju i fizioterapeutkinji Muravskoj.
Ovakva odluka dolazi posle sezone u kojoj nije uspela da osvoji nijednu Grend slem titulu. Sabalenka je igrala finala Australijan opena i US opena, ali je u oba navrata ostala bez trofeja. U međuvremenu je izgubila i prvo mesto na svetskoj rang-listi, na koje je stigla Elena Ribakina.
Mirnji, nekadašnji vrhunski teniser iz Belorusije, pridružio se njenom timu u avgustu 2025. godine u ulozi konsultanta. Tokom karijere osvojio je šest Grend slem titula u muškom dublu i još četiri u miks dublu.
Sa druge strane, Helen Muravska bila je deo tima još od 2020. godine. Kao fizioterapeutkinja bila je zadužena za fizičku pripremu, oporavak i prevenciju povreda, a njen odlazak predstavlja još jednu značajnu promenu u ekipi druge teniserke sveta.
Zanimljivo je da je Sabalenka promene napravila u trenutku kada nastupa na Završnom turniru sezone. Beloruskinja je takmičenje otvorila pobedom nad Karolinom Muhovom rezultatom 7:6 (7:2), 7:5, posle gotovo dva sata borbe.
U grupnoj fazi očekuju je još dueli sa Mirom Andrejevom i Elinom Svitolinom, a ostaje da se vidi da li će promene u stručnom štabu doneti željeni efekat u nastavku sezone.
Preporučujemo
Nikola Jokić krvari za ekipu, a saigrači mu zabijaju nož u leđa (VIDEO)
10. 11. 2026. u 06:19
Emotivna poruka na rastanku: Srpski teniser ostao bez trenera!
09. 11. 2026. u 23:12
Reprezentativac napustio Partizan! Grobari očima ne veruju!
09. 11. 2026. u 22:42
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Htela ga Mađarska, sad će igrati za Srbiju: Ko je novi štoper kog je Paunović pozvao?
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović odlučio je da ukaže poverenje novom igraču. Na spisku za predstojeće utakmice protiv Nemačke i Grčke u Ligi nacija našao se Miljan Krpić, defanzivac mađarskog Đera, koji je naknadno dobio poziv nakon što je Strahinja Pavlović otpao zbog povrede.
09. 11. 2026. u 12:14
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)