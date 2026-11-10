Fudbal

Lion brzo reagovao: Španac seo na klupu ekipe iz Lige 1

Танјуг

10. 11. 2026. u 12:04

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ŠPANSKI fudbalski strateg Karlos Visens imenovan je za novog trenera Olimpika iz Liona, saopštio je u ponedeljak francuski klub.

Лион брзо реаговао: Шпанац сео на клупу екипе из Лиге 1

FOTO: Alex MARTIN / AFP / Profimedia

Ovaj 43-stručnjak je ugovor sa francuskom ekipom potpisao do 30. juna 2028. godine. On je na mestu trenera zamenio Paola Fonseku, koji je prošle nedelje podneo ostavku, a onda je preuzeo Sporting iz Lisabona.

- Uprava je izabrala Visensa jer se njegov pristup fudbalu, zahtevi koje postavlja i naglasak na razvoju igrača u potpunosti uklapaju u pravac koji je klub odredio - navodi se u saopštenju Liona.

Visens je od 2021. do 2025. godine bio deo stručnog štaba Pepa Gvardiole u Mančester sitiju. Potom je u maju 2025. preuzeo Bragu, a portugalski klub je napustio pre tri nedelje.

Fudbaleri Olimpika iz Liona se trenutno nalaze na petom mestu na tabeli Lige 1 sa 17 bodova iz 10 utakmica.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NE MARI ZA TUĐA OSEĆANJA: Sa ovim horoskopskim znakom je najteže biti u vezi - ne pristaje na kompromise

NE MARI ZA TUĐA OSEĆANjA: Sa ovim horoskopskim znakom je najteže biti u vezi - ne pristaje na kompromise