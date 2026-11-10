Lion brzo reagovao: Španac seo na klupu ekipe iz Lige 1
ŠPANSKI fudbalski strateg Karlos Visens imenovan je za novog trenera Olimpika iz Liona, saopštio je u ponedeljak francuski klub.
Ovaj 43-stručnjak je ugovor sa francuskom ekipom potpisao do 30. juna 2028. godine. On je na mestu trenera zamenio Paola Fonseku, koji je prošle nedelje podneo ostavku, a onda je preuzeo Sporting iz Lisabona.
- Uprava je izabrala Visensa jer se njegov pristup fudbalu, zahtevi koje postavlja i naglasak na razvoju igrača u potpunosti uklapaju u pravac koji je klub odredio - navodi se u saopštenju Liona.
Visens je od 2021. do 2025. godine bio deo stručnog štaba Pepa Gvardiole u Mančester sitiju. Potom je u maju 2025. preuzeo Bragu, a portugalski klub je napustio pre tri nedelje.
Fudbaleri Olimpika iz Liona se trenutno nalaze na petom mestu na tabeli Lige 1 sa 17 bodova iz 10 utakmica.
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