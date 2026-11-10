Društvo

POLARNI VAZDUH NAM DONOSI SNEŽNE PADAVINE: Temperatura pada i za 20 stepeni, od ovog dana se sve menja (VIDEO)

Д.К.

10. 11. 2026. u 13:21

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NAREDNIH dana u Srbiji će biti osetno toplije. Već sutra sa Mediterana sledi prodor vrlo tople vazdušne mase, u sklopu južnog strujanja.

ПОЛАРНИ ВАЗДУХ НАМ ДОНОСИ СНЕЖНЕ ПАДАВИНЕ: Температура пада и за 20 степени, од овог дана се све мења (ВИДЕО)

Foto: V: Mitrić

Maksimalna temperatura biće u zapadnim, centralnim i jugoistočnim predelima Srbije do 18 stepeni.

Još toplije biće u četvrtak i petak, a petak će biti najtopliji dan u sedmici i u novembru i poslednji tako topao dan ove godine.

Maksimalna temperatura biće iznad 20 stepeni, u centralnim, zapadnim i jugoistočnim predelima i u Beogradu do 25 stepeni, a najtoplije će biti u Podrinju i u Kolubarskom okrugu, temperatura u Loznici i u Valjevu do 26 stepeni.

Do petka se očekuju i prolazna naoblačenja sa kišom i pljuskovima, a zbog čestica pustinjskog peska iz Sahare padaće i prljava kiša.

U petak krajem dana u severozapadnim, a tokom večeri i noći i u ostalim predelima Srbije iz oblasti Alpa očekuje se prodor hladnog fronta i polarne vazdušne mase, uz drastičan pad temperature vazduha.

Južni vetar biće u skretanju na jak, na udare i olujni severozapadni vetar. Očekuju se kiša i pljuskovi sa grmljavinom, uz prolazno obilne padavine, naveo je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

U toku noći uz dalji pad temperature vazduha na planinama zapadne i jugozapadne Srbije jaka kiša preći će u obilni sneg.

U subotu osetno hladnije, čak i za 20 stepeni ponegde.

Maksimalna temperatura biće od 5 do 10. Očekuje se kišovito, na planinama će padati snerg, uz forniranje snežnog pokrivača.

Snežne padavine očekuju se uglavnom iznad 700-800 metara nadmorske visine, lokalno i niže.

Drugog dana vikenda suvo i hladno.

Potom će vreme biti uglavnom u skladu sa kalendarom, bez većih oscilacija.

(Telegraf)

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