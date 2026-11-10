SRBIJI STIGLA PRETNJA I IZ SLOVENIJE: Ništa od EU ako se ne izruče arhive UDBA
POSLANIK Evropskog Parlamenta iz Slovenije Matej Tonin ponovio je pretnju koju je nedavno izrekao premijer Slovenije Janez Janša - pitanje izručenja arhiva UDBA biće jedno od zahteva u pristupnim pregovorima Srbije sa EU.
- Pitanje izručenja arhiva UDBA biće jedno od temeljnih zahteva Slovenije u pristupnim pregovorima Srbije sa EU. Dobro je što je vlada to najavila unapred i što se to konačno rešava. Još važnije biće da se sva otvorena pitanja aktivno rešavaju na nivou obe vlade - napisao je Tonin.
Prethodno je, 27. oktobra, premijer Slovenije Janez Janša otvoreno poručio da od napretka ka EU nema ništa ukoliko Beograd ne preda tajne arhive Uprave državne bezbednosti (UDBA) i Jugoslovenske narodne armije (JNA).
- Eventualno odlučivanje u Srbiji za ubrzanje pregovora za ulazak u EU bismo dočekali s radošću. Međutim, nećemo dati saglasnost za bilo kakav napredak, dok Srbija ne preda Sloveniji sve arhive Udbe, SDV, JLA, ZSNZ i ostalih nekadašnjih službi SFRJ, koje se odnose na Sloveniju - napisao je na tviteru Janša, oslanjajući se na izjavu EU zvaničnice Marte Kos o Srbiji da su "vrata u EU otvorena".
(Blic)
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