Politika

SRBIJI STIGLA PRETNJA I IZ SLOVENIJE: Ništa od EU ako se ne izruče arhive UDBA

К.Л.С

10. 11. 2026. u 13:56

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POSLANIK Evropskog Parlamenta iz Slovenije Matej Tonin ponovio je pretnju koju je nedavno izrekao premijer Slovenije Janez Janša - pitanje izručenja arhiva UDBA biće jedno od zahteva u pristupnim pregovorima Srbije sa EU.

СРБИЈИ СТИГЛА ПРЕТЊА И ИЗ СЛОВЕНИЈЕ: Ништа од ЕУ ако се не изруче архиве УДБА

Foto: Printskrin

- Pitanje izručenja arhiva UDBA biće jedno od temeljnih zahteva Slovenije u pristupnim pregovorima Srbije sa EU. Dobro je što je vlada to najavila unapred i što se to konačno rešava. Još važnije biće da se sva otvorena pitanja aktivno rešavaju na nivou obe vlade - napisao je Tonin.

Prethodno je, 27. oktobra, premijer Slovenije Janez Janša otvoreno poručio da od napretka ka EU nema ništa ukoliko Beograd ne preda tajne arhive Uprave državne bezbednosti (UDBA) i Jugoslovenske narodne armije (JNA).

- Eventualno odlučivanje u Srbiji za ubrzanje pregovora za ulazak u EU bismo dočekali s radošću. Međutim, nećemo dati saglasnost za bilo kakav napredak, dok Srbija ne preda Sloveniji sve arhive Udbe, SDV, JLA, ZSNZ i ostalih nekadašnjih službi SFRJ, koje se odnose na Sloveniju - napisao je na tviteru Janša, oslanjajući se na izjavu EU zvaničnice Marte Kos o Srbiji da su "vrata u EU otvorena".

(Blic)

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