SRBIJI STIGLA PRETNJA I IZ SLOVENIJE: Ništa od EU ako se ne izruče arhive UDBA

POSLANIK Evropskog Parlamenta iz Slovenije Matej Tonin ponovio je pretnju koju je nedavno izrekao premijer Slovenije Janez Janša - pitanje izručenja arhiva UDBA biće jedno od zahteva u pristupnim pregovorima Srbije sa EU.

Foto: Printskrin

- Pitanje izručenja arhiva UDBA biće jedno od temeljnih zahteva Slovenije u pristupnim pregovorima Srbije sa EU. Dobro je što je vlada to najavila unapred i što se to konačno rešava. Još važnije biće da se sva otvorena pitanja aktivno rešavaju na nivou obe vlade - napisao je Tonin.

Vprašanje izročitve arhivov #UDBA bo ena izmed temeljnih zahtev Slovenije v pristopnih pogajanjih Srbije z #EU. Dobro je, da je vlada to napovedala vnaprej in da se to končno uredi. Še bolj pomembno pa bo, da se bodo vsa odprta vprašanja aktivno reševala na ravni obeh vlad. @EPPGroup — Matej Tonin (@MatejTonin) November 9, 2026

Prethodno je, 27. oktobra, premijer Slovenije Janez Janša otvoreno poručio da od napretka ka EU nema ništa ukoliko Beograd ne preda tajne arhive Uprave državne bezbednosti (UDBA) i Jugoslovenske narodne armije (JNA).

- Eventualno odlučivanje u Srbiji za ubrzanje pregovora za ulazak u EU bismo dočekali s radošću. Međutim, nećemo dati saglasnost za bilo kakav napredak, dok Srbija ne preda Sloveniji sve arhive Udbe, SDV, JLA, ZSNZ i ostalih nekadašnjih službi SFRJ, koje se odnose na Sloveniju - napisao je na tviteru Janša, oslanjajući se na izjavu EU zvaničnice Marte Kos o Srbiji da su "vrata u EU otvorena".

(Blic)