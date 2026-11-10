ŠEF STEJT DEPARTMENTA: Tramp planira trilateralni samit sa Rusijom i Kinom o nuklearnom naoružanju
AMERIČKI predsednik Donald Tramp želi da održi trilateralni samit sa liderima Rusije i Kine kako bi se razgovaralo, između ostalog, o pitanju nuklearnog naoružanja, a pripreme za takav susret su u toku, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.
-Predsednik želi da do takvog sastanka dođe, ako je to moguće. Smatramo da je to izvodljivo, a jedna od tema za razgovor, prema njegovom mišljenju, trebalo bi da bude stanje u oblasti nuklearnog naoružanja u svetu, rekao je Rubio novinarima.
Prema njegovim rečima, namera da se takav susret održi postoji. Strane rade na utvrđivanju okvira sastanka, a uskoro bi moglo da bude više informacija o tome, dodao je Rubio.
Kako je ranije saopšteno, strane su u kontaktu povodom organizacije susreta lidera na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK).
sputnikportal.rs
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