Svet

ŠEF STEJT DEPARTMENTA: Tramp planira trilateralni samit sa Rusijom i Kinom o nuklearnom naoružanju

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

10. 11. 2026. u 15:45

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp želi da održi trilateralni samit sa liderima Rusije i Kine kako bi se razgovaralo, između ostalog, o pitanju nuklearnog naoružanja, a pripreme za takav susret su u toku, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.

ШЕФ СТЕЈТ ДЕПАРТМЕНТА: Трамп планира трилатерални самит са Русијом и Кином о нуклеарном наоружању

Foto: THE_WHITE_HOUSE/Everett/Profimedia, Depositphotos/PrimDiscovery

-Predsednik želi da do takvog sastanka dođe, ako je to moguće. Smatramo da je to izvodljivo, a jedna od tema za razgovor, prema njegovom mišljenju, trebalo bi da bude stanje u oblasti nuklearnog naoružanja u svetu, rekao je Rubio novinarima.

Prema njegovim rečima, namera da se takav susret održi postoji. Strane rade na utvrđivanju okvira sastanka, a uskoro bi moglo da bude više informacija o tome, dodao je Rubio.

Kako je ranije saopšteno, strane su u kontaktu povodom organizacije susreta lidera na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK).

sputnikportal.rs

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