Tužilaštvo ispituje transfer bivšeg fudbalera Partizana

Prešao je u Siti 2021. godine

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Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je nove korake u proveri prijavljenih zloupotreba u vezi sa transferom nekadašnjeg fudbalera Partizana Filipa Stevanovića u Mančester siti.

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva podnelo je Službi za borbu protiv korupcije zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja povodom ovog slučaja, saopšteno je iz tužilaštva.

Predmet je formiran još 2021. godine, na osnovu elektronskog podneska od 13. jula te godine. Spisi su 9. novembra 2026. dostavljeni Višem javnom tužilaštvu na nadležnost.

Kako je navedeno u saopštenju, Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je 20. jula 2021. godine već podnelo zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno Upravi kriminalističke policije, Odeljenju za suzbijanje privrednog kriminaliteta, ali po tom zahtevu nije postupljeno.

Zbog toga je sada naloženo da se od nadležnog odeljenja preuzme dokumentacija, ukoliko su ranije vršene provere, kao i da se ispitaju navodi iz podneska.

Takođe, potrebno je obaviti razgovore sa svim osobama koje imaju saznanja ili su učestvovale u realizaciji transfera, pribaviti dokumentaciju iz FK Partizan i Fudbalskog saveza Srbije, kao i utvrditi koliki je prihod crno-belima pripao od ovog posla i da li je ugovoreni iznos isplaćen u celosti.

Podsetimo, Filip Stevanović je iz Partizana prešao u Mančester siti u januaru 2021. godine. Prema ranijim informacijama, engleski klub je za njegov dolazak platio 6,5 miliona evra, uz mogućnost dodatne zarade kroz bonuse.

Mladi fudbaler je nakon transfera još šest meseci proveo na pozajmici u Partizanu, a potom je nastupao za Herenven, Santa Klaru i Lomel. Za prvi tim Mančester sitija nije debitovao.

Istraga je u fazi prikupljanja potrebnih obaveštenja, a nadležni organi tek treba da utvrde da li je u transferu bilo nepravilnosti.