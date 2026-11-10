Siner otkrio ono što sve zanima: Evo kakvo je stanje Italijana sa povredom i koji su mu glavni ciljevi!

Doskora prvi reket sveta nije igrao još od Vimbldona.

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Nije bilo na terenu Janika Sinera od takmičenja na trećem grend slemu u sezoni.

- Prvi put nemam kontrolu, to je veoma čudno, osećaj koji mi se ne dopada. Jednostavno moram to da privatim - rekao je Siner za „Gazetu delo sport".

Priznaje da je u prethodnom periodu prolazio kroz "pakao":

- Nisu ovo laki meseci, nedostaje mi takmičenje. Osvojio sam Vimbldon i Rim, što mi je donelo neverovatno zadovoljstvo, ali od tada moram da se skoncentrišem na oporavak.

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Još uvek sa sigurnošću ne može da tvrdi kada će se vratiti na teren:

-Planirali smo učešće na kineskim turnirima, ali morali smo planove da menjamo u hodu. Sada moram da slušam ono što mi govore lekari. Nije cilj da što pre igram, nego da igram još 10-15 godina. - dodao je italijanski as.

Na pitanje, kada će se to dogoditi, kaže:

- Cilj je učešće na Australijan openu, ali možda odigram i neki turnir pre njega - istakao je Siner, aludirajući na "Slem šest kraljeva", egzibiciju koja je zakazana za kraj decembra u Rijadu.

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