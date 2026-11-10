Siner otkrio ono što sve zanima: Evo kakvo je stanje Italijana sa povredom i koji su mu glavni ciljevi!
Doskora prvi reket sveta nije igrao još od Vimbldona.
Nije bilo na terenu Janika Sinera od takmičenja na trećem grend slemu u sezoni.
- Prvi put nemam kontrolu, to je veoma čudno, osećaj koji mi se ne dopada. Jednostavno moram to da privatim - rekao je Siner za „Gazetu delo sport".
Priznaje da je u prethodnom periodu prolazio kroz "pakao":
- Nisu ovo laki meseci, nedostaje mi takmičenje. Osvojio sam Vimbldon i Rim, što mi je donelo neverovatno zadovoljstvo, ali od tada moram da se skoncentrišem na oporavak.
Još uvek sa sigurnošću ne može da tvrdi kada će se vratiti na teren:
-Planirali smo učešće na kineskim turnirima, ali morali smo planove da menjamo u hodu. Sada moram da slušam ono što mi govore lekari. Nije cilj da što pre igram, nego da igram još 10-15 godina. - dodao je italijanski as.
Na pitanje, kada će se to dogoditi, kaže:
- Cilj je učešće na Australijan openu, ali možda odigram i neki turnir pre njega - istakao je Siner, aludirajući na "Slem šest kraljeva", egzibiciju koja je zakazana za kraj decembra u Rijadu.
Preporučujemo
Operisan košarkaš Zvezde! Crveno-beli se hitno oglasili saopštenjem!
10. 11. 2026. u 13:08
Nikola Jokić krvari za ekipu, a saigrači mu zabijaju nož u leđa (VIDEO)
10. 11. 2026. u 06:19
Emotivna poruka na rastanku: Srpski teniser ostao bez trenera!
09. 11. 2026. u 23:12
Reprezentativac napustio Partizan! Grobari očima ne veruju!
09. 11. 2026. u 22:42
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Htela ga Mađarska, sad će igrati za Srbiju: Ko je novi štoper kog je Paunović pozvao?
Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović odlučio je da ukaže poverenje novom igraču. Na spisku za predstojeće utakmice protiv Nemačke i Grčke u Ligi nacija našao se Miljan Krpić, defanzivac mađarskog Đera, koji je naknadno dobio poziv nakon što je Strahinja Pavlović otpao zbog povrede.
09. 11. 2026. u 12:14
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)