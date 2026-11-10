Keriku spreman otkaz: Legendarni as preuzima Mančester junajted!
Novi trener seda na užarenu klupu "crvenih đavola".
Fudbalerima Mančester junajteda ne cvetaju ruže u Premijer ligi, ali ni u Ligi šampiona.
Gigant sa Old Traforda zauzima tek 18. mesto od 20. na premijerligaškoj tabeli i bliži su ispadanju, nego mirnoj luci.
Zbog toga su Majklu Keriku odbrojani dani, a uprava "crvenih đavola" uveliko traga za njegovim naslednikom.
Kako prenose britanski mediji, prvi kandidat da sedne na "užarenu" klupu Junajteda je Geret Sautgejt! Nekadašnji selektor Gordog Albiona (56) već je dugo u opticaju da preuzme kormilo, ali prethodnih godina do dogovora nije došlo.
Podsetimo, Kerik je preuzeo ekipu od Rubena Amorima i uspeo tada za kratko vreme da kao vršilac dužnosti popravi situaciju, pošto je u međuvremenu ušao u sukob sa Brunom Fernandešom i još nekim drugim igračima, dok su se redale rezultatske blamaže njegovih igrača.
Prema informacijama iz Engleske, veruje se da bi saradnja sa Sautgejtom trebalo da bude ozvaničena do kraja dana, baš za vrijeme reprezentativne pauze.
KO JE GERET SAUTGEJT?
Bivši reprezentativac Engleske i nekadašnj defanzivac Kristal palasa, Aston vile i Midlsbroa počeo je svoju trenersku karijeru još pre dve decenije. seo je na klupu Midlsbroa, u kome je završio igračku karijeru, pa ga je vodio tri godine.
Napravio je potom pauzu i preuzeo mladu reprezentaciju Engleske od 2013. do 2016. godine, a zatim je vodio "A" tim Gordog Albiona. S njom je dva puta igrao finale Evropskog prvenstva i oba puta bio poražen.
Na birou je od Evropskog prvenstva u Nemačkoj kada se rastao sa vicešampionom Evrope, a kao trener Junajteda spominje se još od davnih dana, kadda je trebalo da zameni legendarnog Luja van Gala.
PROMENADA POSLE ALEKSA FERGUSONA
Ovo je spisak svih menadžera Mančester junajteda, posle povlačenja najtrofejnijeg u istoriji Ser Aleksa Fergusona:
1. Dejvid Mojes 2013 - 2014
2. Rajan Gigs 2014*
3. Luj Van Gal 2014 - 2016
4. Žoze Murinjo 2016 - 2018
5. Ole Gunar Solskjer 2018 - 2021
6. Majkl Kerik 2021*
7. Ralf Rangnik 2022 - 2024
8. Erik Ten Hag 2022 - 2024
9. Rud Van Nilsteroj 2024*
10. Ruben Amorim 2024 - 2026
11. Daren Flečer 2026*
12. Majkl Kerik 2026
13. Geret Sautgejt 2026 - ?
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