KATASTROFA ZA CRNO-BELE! Posle predsednika i trener napustio Partizan! Evo ko će voditi tim!
Selektor Srbije podneo ostavku na mesto šefa struke crno-belih!
Španski stručnjak Raul Gonzales nije više trener rukometaša Partizana, saopštio je večeras beogradski klub.
"Posle današnje sednice Upravnog odbora i ostavke predsednika Miljana Žugića održani su sastanci sa stručnim štabom i igračima, tokom kojih se razgovaralo o predstojećem periodu do formiranja novog Upravnog odbora. Strateg koji je tokom leta došao na kormilo kluba i predvodio tim u Ligi šampiona doneo je odluku da u novonastaloj situaciji raskine ugovor sa crno-belima", navodi se u saopštenju Partizana.
Već je poznato i ko će sesti na "užarenu" klupu crno-belih:
"Tim će do kraja sezone voditi dosadašnji pomoćnik Marko Pavlović, uz podršku kondicionog trenera Marka Isakovića, trenera golmana Mihaila Radosavljevića i fizioterapeuta Filipa Cvetića", objavljeno je na zvaničnom sajtu beogradskog kluba.
U saopštenju se navodi da se Partizan zahvaljuje španskom stručnjaku na dosadašnjoj saradnji i želi mu puno sreće i uspeha u nastavku trenerske karijere.
Raul Gonzales, koji inače obavlja ulogu selektora reprezentacije Srbije, može sada da se posveti samo radu u nacionalnom timu.
Španac je u aprilu potpisao dvogodišnji ugovor, do 2028. godine, ali je posle ostavke predsednika Miljana Žugića, rešio da krene njegovim putem. Gonzales je sedeo na klupi crno-belih nepuna tri meseca. U tom periodu upisao je pet poraza i remi u Ligi šampiona, zauzevši poslednje mesto u Grupi A, ali će ekipa nastaviti takmičenje u Ligi Evrope. Kada je u pitanju domaća scena, crno-beli nisu imali konkurenciju, a trenutno su maksimalni i vode na tabeli ARKUS lige.
Što se tiče Marka Pavlovića, ovaj trener je prošle sezone predvodio Obilić, a bio je i pomoćnik Aleksandru Brkoviću u kadetskoj reprezentaciji Srbije. Bio je član generacije crno-belih koja je igrala Ligu šampiona pre decenije i po.
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