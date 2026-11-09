BUDANOV OČEKUJE DOBRE REZULTATE PREGOVORA SA RUSIMA: Kijev se nada da će pregovori u Abu Dabiju doneti konkretne rezultate
ŠEF Kancelarije ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Kiril Budanov izjavio je večeras da se nada kako će pregovori o Ukrajini u Abu Dabiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, doneti konkretne rezultate, dodajući da će Kijev posvetiti veliku pažnju humanitarnom aspektu.
-Važno je da se diplomatski proces nastavi. Ukrajina, više nego iko drugi, teži što skorijem okončanju ovog užasnog rata. Veoma se nadam konstruktivnom dijalogu, napisao je Budanov na Telegram kanalu.
On je otputovao na sastanak u Abu Dabi kao član ukrajinske delegacije, prenela je agencija Ukrinform.
Sjedinjene Američke Države će posredovati u pregovorima na radnom nivou između Ukrajine i Rusije, koji se održavaju 10. i 11. novembra u Abu Dabiju.
Budanov je izrazio nadu da će dijalog u Emiratima doneti praktične rezultate i da će strane u pregovorima uspeti da se dogovore o narednim koracima za razmenu zarobljenika.
Budanov je zahvalio Ujedinjenim Arapskim Emiratima na organizovanju pregovora.
-Posebna zahvalnost američkoj strani, a naročito Džaredu Kušneru i Stivu Vitkofu, na njihovom ličnom doprinosu u pregovaračkom procesu, dodao je on.
Uoči trilateralnog sastanka u Abu Dabiju, Zelenski je razgovarao sa specijalnim predstavnicima predsednika SAD Donalda Trampa, Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom.
Tanjug
BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić
Preporučujemo
RUSI MU OTROVALI ŽENU: Ko je ukrajinski specijalac koji ide "oči u oči" s Putinovim ljudima? Ranjavan, pokušali da ga ubiju
06. 11. 2026. u 20:42 >> 21:41
ANALIZA RUSKIH MEDIJA O SASTANKU RUSIJE, SAD I UKRAJINE: Ovo predviđaju za Evropu
09. 11. 2026. u 21:06
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)