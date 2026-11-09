BUDANOV OČEKUJE DOBRE REZULTATE PREGOVORA SA RUSIMA: Kijev se nada da će pregovori u Abu Dabiju doneti konkretne rezultate

ŠEF Kancelarije ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog Kiril Budanov izjavio je večeras da se nada kako će pregovori o Ukrajini u Abu Dabiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, doneti konkretne rezultate, dodajući da će Kijev posvetiti veliku pažnju humanitarnom aspektu.

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-Važno je da se diplomatski proces nastavi. Ukrajina, više nego iko drugi, teži što skorijem okončanju ovog užasnog rata. Veoma se nadam konstruktivnom dijalogu, napisao je Budanov na Telegram kanalu.

On je otputovao na sastanak u Abu Dabi kao član ukrajinske delegacije, prenela je agencija Ukrinform.

Sjedinjene Američke Države će posredovati u pregovorima na radnom nivou između Ukrajine i Rusije, koji se održavaju 10. i 11. novembra u Abu Dabiju.

Budanov je izrazio nadu da će dijalog u Emiratima doneti praktične rezultate i da će strane u pregovorima uspeti da se dogovore o narednim koracima za razmenu zarobljenika.

Budanov je zahvalio Ujedinjenim Arapskim Emiratima na organizovanju pregovora.

-Posebna zahvalnost američkoj strani, a naročito Džaredu Kušneru i Stivu Vitkofu, na njihovom ličnom doprinosu u pregovaračkom procesu, dodao je on.

Uoči trilateralnog sastanka u Abu Dabiju, Zelenski je razgovarao sa specijalnim predstavnicima predsednika SAD Donalda Trampa, Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom.

Tanjug

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