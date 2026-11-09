BRUTALNO ZLOSTAVLJANA, PA BAČENA SA TERASE? Novi detalji o smrti mlade Ruskinje (20) na Zlatiboru

NA pločniku ispred višespratnice u širem centru Zlatibora, u ponedeljak je nađeno beživotno telo devojke, stare dvadesetak godina, za koju se pretpostavlja da je državljanka Rusije.

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Istragom će biti utvrđeno kako je stradala, odnosno da li je sama skočila ili pala, odnosno da li ju je neko usmrtio i bacio sa terase.

Područje na kome je nađeno telo od jutarnjih sati bilo je pod potpunom blokadom jakih policijskih snaga, a na terenu su bile brojne patrole, forenzički timovi i dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Užicu, koji rukovodi uviđajem. Nastradala devojka je, prema informacijama iz istrage, boravila u iznajmljenom apartmanu u zgradi ispred koje je nađena.

Iako istražni organi zvanično i dalje proveravaju šta se tačno dogodilo, u javnosti su se pojavile ozbiljne sumnje da je reč o brutalnom zločinu. Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je nesrećna devojka pre pada pretrpela stravično fizičko nasilje, nakon čega je njeno telo bačeno sa terase. Nezvanično, u apartmanu je, u noći između nedelje i ponedeljka, boravilo više osoba.

Bez preuranjenih zaključaka NADLEŽNI organi apeluju na strpljenje i uzdržavanje od preuranjenih zaključaka dok forenzički nalazi i zvanična obdukcija ne daju konačan odgovor na pitanje kako je nastupila smrt devojke. Detaljnije i zvanične informacije očekuju se po završetku uviđaja i oglašavanju Višeg javnog tužilaštva u Užicu.

- Sve ukazuje da se u apartmanu slavio, najverovatnije, nečiji rođendan. Nađeni su tragovi krvi, a policija još utvrđuje indentitet svih osoba koje su bile u tom smeštaju - saznajemo od izvora bliskog istrazi.

Pored toga, pretpostavlja se da su te osobe dolazile iz drugih zgrada sa apartmanskim smeštajem, kao i obližnjeg hotela. U toku su provere i prikupljanje informacija iz tih objekata kako bi se utvrdilo ko je sve bio prisutan.

Policija, kako smo saznali, intenzivno traga za muškarcem, takođe državljaninom Rusije, koji se sumnjiči za povezanost sa ovim tragičnim događajem i koji je, prema nezvaničnim saznanjima, pobegao sa lica mesta neposredno nakon incidenta.

Inspektori detaljno češljaju teren i pregledaju snimke sa sigurnosnih kamera sa obližnjih objekata kako bi rekonstruisali tačno kretanje osumnjičenog i utvrdili sve okolnosti tragedije.