Petrušev dvocifren protiv "svojih": Mega poklekla pred Dubaijem!

Branilac titule nastavio pobednički niz.

FOTO: KK Partizan/ABA liga/Dragana Stjepanovic

Košarkaši Mege poraženi su večeras u Beogradu od ekipe Dubaija rezultatom 87:98 (16:26, 17:27, 28:28, 26:17) u utakmici sedmog kola grupe B regionalne ABA lige.

Najefikasniji u timu Mege bio je Pavle Bačko sa 18 poena, dok je Lukas Maniema dodao 17.

Kod gostiju, najbolji je bio Eli Okobo sa 18 poena, dok je Davion Minc ubacio 16.

Srpski košarkaš Filip Petrušev proveo je na terenu nešto manje od 26 minuta u ekipi Dubaija, a imao je učinak od 11 poena, pet skokova i tri asistencije, dok je njegov sunarodnik Nemanja Dangubić zabeležio četiri poena i jedan skok za 12 minuta u igri.

THE END! @dubaibasket cruise to a W on the road against @KKMegaBasket #ABALiga https://t.co/jdfPy7D68P — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) November 9, 2026

Klub iz Emirata se nalazi na drugom mestu na tabeli grupe B regionalnog takmičenja sa šest pobeda na šest mečeva, dok je Mega na devetoj poziciji sa skorom 2/4.

Košarkaši Mege će u narednom, osmom kolu ABA lige gostovati Bosni u Sarajevu, dok će branilac titule dočekati srpskog šampiona, subotički Spartak.

ABA LIGA, 7. KOLO

Četvrtak

Spartak - Zadar 67:51



Subota

Krka - Igokea - 73:67

/Mahkovic 26 - Kovačević 13/

Borac - Cedevita Olimpija 71:85

/Novak 14 - Škara, Hart, Kovan 16/

FMP - Budućnost 73:76



Ilirija - Beč 60:74

/Murić 13 - Šerfild 20/

Nedelja

Kluž - Bosna 91:93

/Plavšić 15 - Peri 19/

Partizan - Studentski centar Derbi 92:80

/Frenks 16 - Dejvis 17/

Ponedeljak

Crvena zvezda - Slovan Bratislava 91:80

/Batler 18 - Bjukenon 18/

Široki - Cibona 93:102

/Ola Džozef 23 - Betl 26/

Mega - Dubai 87:98

/Bačko 18 - Okobo 18/

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